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Olanda, gioco online in stallo: il GGR a 602 milioni di euro nel secondo semestre 2025

La crescita del mercato legale del gioco d’azzardo online dei Paesi Bassi si è arrestata. È quanto emerge dal nuovo rapporto di monitoraggio della primavera 2026 dell’Autorità olandese per il

16 Aprile 2026

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La crescita del mercato legale del gioco d’azzardo online dei Paesi Bassi si è arrestata. È quanto emerge dal nuovo rapporto di monitoraggio della primavera 2026 dell’Autorità olandese per il gioco d’azzardo (Ksa).

Il numero di operatori autorizzati, il risultato lordo di gioco (GGR), il numero di giocatori e il tasso di canalizzazione dei giocatori rimangono pressoché invariati rispetto al rapporto precedente dell’autunno. Si registra invece un aumento del numero di account di gioco. Il risultato lordo di gioco (GGR, ovvero le puntate meno le vincite pagate) per la seconda metà del 2025 è pari a 602 milioni di euro, rispetto ai 600 milioni del semestre precedente. Il GGR online è stabile e si attesta intorno ai 100 milioni di euro al mese. Rispetto al 2024, il GGR è diminuito di circa il 18%.

Numero di giocatori e account – Il numero di account utilizzati ogni mese è nuovamente aumentato: nella seconda metà del 2025 si è giocato con una media di 1,38 milioni di account al mese, rispetto agli 1,29 milioni della prima metà dell’anno. Questo incremento è probabilmente legato all’introduzione del limite di deposito netto nell’ottobre 2024, che consente ai giocatori di puntare meno per account senza dover fornire dati sul reddito.

Poiché un singolo giocatore può avere più account, il numero effettivo di giocatori è inferiore rispetto al numero di account. La Ksa stima che nella seconda metà del 2025 circa 500.000 persone al mese abbiano partecipato al gioco.

Mercato illegale – Circa il 91% degli olandesi che giocano lo fa esclusivamente presso operatori legali. Questo tasso di canalizzazione è rimasto stabile negli ultimi anni. Tuttavia, considerando il flusso di denaro, la canalizzazione è significativamente più bassa, pari al 53%. A seguito di una correzione dei dati del rapporto precedente, questo valore risulta comunque più alto rispetto alla stima precedente, che era del 49%. Il calo della canalizzazione può essere spiegato da diversi fattori, tra cui le nuove norme di tutela dei giocatori. La Ksa sospetta che presso gli operatori illegali i giocatori subiscano perdite molto più elevate, poiché vi è una minore o nulla protezione.

Perdite – La perdita media mensile per giocatore è diminuita dopo l’introduzione delle misure di protezione, ma nella seconda metà del 2025 è leggermente aumentata rispetto all’inizio dell’anno. Se all’inizio del 2025 la perdita media era di 117 euro al mese, alla fine dell’anno è salita a 124 euro. Questo dato tiene conto del fatto che i giocatori possono utilizzare più operatori e non essere attivi ogni mese.

I giovani adulti (18-24 anni) rappresentano il 22% degli account utilizzati nella seconda metà del 2025, una quota relativamente elevata considerando che costituiscono solo il 9,3% della popolazione adulta. Tuttavia, perdono in media meno denaro per account rispetto agli adulti: 34 euro al mese contro i 73 euro degli adulti. Rispetto alla popolazione complessiva dei giocatori, i giovani adulti puntano relativamente di più sulle scommesse sportive.

 

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