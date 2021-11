Olanda: casinò e sale slot in lockdown parziale a causa del Covid

Il governo olandese annuncia il blocco parziale, i casinò terrestri chiuderanno alle 18:00.

A causa di un forte aumento del numero di infezioni e ricoveri in ospedale da Covid-19, il governo olandese ha annunciato un blocco parziale almeno fino al 3 dicembre. La nuova serie di misure include un orario di chiusura obbligatorio alle 18:00 per i luoghi di gioco d’azzardo terrestri, compresi i casinò e le sale di slot machine.

Tutti i visitatori delle sale da gioco devono continuare a presentare un pass di ingresso valido per il coronavirus. Poiché il parlamento olandese sembra essere nettamente diviso su ulteriori misure anti-Covid, in particolare quelle rivolte ai non vaccinati, sembra probabile che le attuali misure verranno estese dopo il 3 dicembre. I rappresentanti dell’industria hanno espresso sgomento per la misura “sproporzionata e arbitraria”.

PressGiochi