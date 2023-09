OKTO Team ed Exalogic per veicolare la potenza di OKTO.PVR ed OKTO.CASH

OKTO è lieta di annunciare la partnership con Exalogic, notofornitore di piattaforme di gioco online. L’accordo sta per ridefinire il panorama dei giochi online in Italia, introducendo i rivoluzionari servizi

OKTO.PVR rappresenta un’aggiunta fondamentale alla linea OKTO.WALLET, appositamente creata per il mercato italiano dei PVR. Supportata da approfondite analisi di mercato, OKTO ha elaborato una soluzione di wallet su misura che risponda in modo celere alle esigenze di giocatori ed operatori italiani. Incrementandola comodità, la sicurezza e la compliance, OKTO.PVR raccorda l’emozione del gioco online e il contatto fisico delle transazioni per cassa. È l’ideale fusione tra la contemporaneita’ del gioco e transazioni immediate, in perfetta sintonia con gli standard regolatori attuali e futuri.

Inoltre, Exalogic integra in modo impeccabile il prestigioso servizio OKTO.CASH, una consolidata soluzione di eVoucher, nella sua piattaforma. Questa fusione apre un mondo di possibilità di pagamento per gli operatori che sfruttano l’esperienza di Exalogic, arricchendo la loro gamma di servizi di pagamento.

Unendo le forze, OKTO ed Exalogic consentono ai giocatori di ricaricare facilmente i propriconti di gioco per cassa presso numerosi Punti di Vendita Ricariche all’interno degli esercizi commerciali nazionali. Questa sinergia tra mondo digitale e fisico, garantisce un percorso di gioco fluido e coinvolgente, assicurando un’esperienza senza interruzioni.

Diversi importanti operatori di giochi online che utilizzano la piattaforma di Exalogic sono pronti ad implementare i servizi, rafforzando il loro impegno nel fornire soluzioni di pagamento avanzate, sicure e tempestive ai giocatori.

Dante Micucci, Country Manager OKTO in Italia: “La nostra collaborazione con Exalogic rappresenta una rivoluzione nel panorama dei giochi. Le nostre soluzioni di pagamento testimoniano la nostra dedizione all’innovazione e alle soluzioni incentrate sul giocatore, unendo dinamiche online e offline in modo impeccabile.

Con l’aumentare dell’importanza della compliance dei pagamenti, la preparazione diventa un fattore critico per rimanere e crescere sul mercato. OKTO è presente per aiutare gli operatori di gioco a navigare tra le nuove normative italiane. Siamo certi che questa collaborazione porterà convenienza senza pari ed esperienze migliorative sia agli operatori di gioco che ai giocatori.”

Domenico Maggi, CEO di Exalogic: “La nostra collaborazione con OKTO, che incorpora OKTO.CASH e OKTO.PVR, sottolinea il nostro impegno nel plasmare il futuro dei giochi. Questa potente combinazione consente agli operatori di giochi online di crescere rapidamente in un mercato in rapida evoluzione. Prevediamo che questa partnership aprirà una nuova era di convenienza ed esperienze arricchite sia per gli operatori che per gli utilizzatori, nel vivace mercato italiano.”

PressGiochi