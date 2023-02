OKTO sceglie Certus per espandere i pagamenti digitali in Francia e nei Paesi Bassi

OKTO si integra con Certus Technologies, il principale sistema internazionale di gestione dei casinò e sale da gioco, portando pagamenti digitali responsabili in tempo reale per i giocatori di slot

OKTO si integra con Certus Technologies, il principale sistema internazionale di gestione dei casinò e sale da gioco, portando pagamenti digitali responsabili in tempo reale per i giocatori di slot machine in Francia e nei Paesi Bassi attraverso le sedi collegate al sistema di gestione dei casinò Certus.

Theo Engelis, Gaming Partnerships & New Markets Director, ha dichiarato in merito alla partnership: “OKTO si impegna a fornire una potente tecnologia di pagamento unita a strumenti di gioco responsabile che gli operatori al dettaglio devono fornire ai propri utenti e a collaborare con i partner per espandersi in nuovi mercati.

La nostra partnership con Certus è tempestiva, in vista della più grande e influente fiera business-to-business per tutti i settori dell’industria del gioco internazionale: ICE London. Siamo in linea con Certus nella nostra missione di soddisfare allo stesso modo le richieste degli operatori di gioco e dei giocatori per esperienze di pagamento fluide e coinvolgenti”.

Jean Louis Fiorucci, co-fondatore e CTO di Certus Technologies ha aggiunto: “Siamo entusiasti di lanciare questa partnership con OKTO. Integrare la tecnologia avanzata dei pagamenti digitali di OKTO con il nostro sistema di gestione del casinò all’avanguardia, per offrire esperienze di pagamento senza attriti che i giocatori si aspettano, con conseguenti tassi di contenimento più elevati, un aumento di diversi segmenti di clienti e un migliore monitoraggio della sicurezza dei giocatori.

