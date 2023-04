OKTO rivoluziona i pagamenti digitali di Madrid

OKTO rivoluziona i pagamenti dell’industria del gioco di Madrid dopo l’omologazione della sua soluzione senza contanti nella Comunità, consentendo per la prima volta pagamenti elettronici nel settore dei giochi.



La soluzione cashless di OKTO sarà disponibile grazie alla partnership con Jackpot Systems, un fornitore di tecnologia in rapida crescita. Lo sviluppo e la cooperazione aprono la porta ai pagamenti digitali da utilizzare per le macchine da gioco, fornendo agli utenti un modo più semplice, sicuro e conveniente per pagare e giocare.

“Siamo lieti di portare la nostra soluzione di pagamento senza contanti nel settore del gioco a Madrid”, ha dichiarato Nacho Frade, Direttore commerciale e Country Manager Spagna di OKTO. “Questa è una pietra miliare significativa per noi e crediamo che sia una chiara indicazione che i pagamenti elettronici nel settore dei giochi al dettaglio sono qui per restare. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner operatori per fornire loro gli strumenti di cui hanno bisogno per offrire un’esperienza di pagamento digitale, sicura e senza attriti per i loro clienti”.

L’omologazione della soluzione senza contanti di OKTO nella Comunità di Madrid è un risultato significativo che apre la strada all’approvazione di più comunità, consentendo pagamenti senza contanti. È un importante passo avanti nella digitalizzazione dell’industria del gioco, che sta adottando sempre più nuove tecnologie per fornire migliori esperienze ai clienti e semplificare le operazioni.

PressGiochi