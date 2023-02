OKTO presenterà all’ICE di Londra i nuovi metodi di pagamento per i giochi

Il fornitore globale di pagamenti omnichannel OKTO sarà all’ICE London (stand S8-210) con l’impegno di migliorare le interazioni di pagamento per i giochi online e al dettaglio e introdurre pagamenti

Il fornitore globale di pagamenti omnichannel OKTO sarà all’ICE London (stand S8-210) con l’impegno di migliorare le interazioni di pagamento per i giochi online e al dettaglio e introdurre pagamenti digitali senza attriti con la sua conoscenza locale, esperienza nel settore e capacità internazionali.

Un team globale di 30 dirigenti senior presenterà l’intero ecosistema dell’azienda di metodi di pagamento ad alte prestazioni alimentati dalla piattaforma di pagamento unificata di OKTO, tra cui il suo fiore all’occhiello, OKTO.CASH, un metodo di pagamento eVoucher incorporato e senza attriti e OKTO.WALLET, il pagamento omnichannel dell’azienda soluzione che copre tutti i verticali e i punti di contatto.

Con una mossa che porta ulteriore innovazione nello spazio di vendita al dettaglio, OKTO seleziona ICE come piattaforma per lanciare la sua nuovissima soluzione di pagamento che arriva a rivoluzionare il panorama dei giochi al dettaglio. Inoltre, il marchio di pagamento completamente allineato con l’esigenza degli operatori di creare percorsi del cliente nuovi e migliorati, presenterà i suoi servizi finanziari incorporati e le capacità della soluzione di portafoglio per una soluzione completamente brandizzata.

Nel corso di tre giorni ricchi di azione, il team di OKTO di LatAm sarà pronto a fornire un quadro completo di come l’azienda può consentire agli operatori della regione di stare al passo con la concorrenza tramite pagamenti locali. OKTO mostrerà le sue Payment Aggregator Solutions, offrendo pagamenti locali tramite un’unica integrazione API riposante che può essere combinata con i servizi transfrontalieri del marchio, alimentando la crescita degli operatori indipendentemente dalla posizione geografica.

Filippos Antonopoulos, fondatore e CEO di OKTO, ha dichiarato: “ICE London è tornata al suo meglio con tutti i principali marchi fornitori che tornano dopo quella che è stata un’assenza forzata da Covid di tre anni, e opportunamente OKTO sta assumendo il suo impegno fieristico con potenti e soluzioni innovative in esposizione. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri amici, partner e colleghi del settore al punto di incontro globale per il settore, ascoltando le loro esigenze e condividendo con loro la nostra visione”.

