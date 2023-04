OKTO: ottenuta l’approvazione del regolatore tedesco sulle soluzioni di pagamenti per le scommesse sportive

La soluzione di portafoglio di OKTO ha ottenuto l’approvazione dall’autorità di regolamentazione tedesca del gioco, Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL), che consente agli operatori di scommesse sportive di utilizzare l’innovativo servizio di pagamento tramite portafoglio elettronico in Germania.

Questa è un’altra testimonianza per OKTO, che consente ai suoi clienti di offrire ora un percorso di pagamento agevole, mobile-first e phygital che soddisfa i requisiti normativi.

Le soluzioni dell’azienda sono state attentamente progettate per rispettare la legge sulla supervisione dei servizi di pagamento (ZAG), garantendo che il pagamento da o verso un conto di gioco venga elaborato tramite un conto di pagamento a nome del giocatore. Ciò elimina la possibilità di depositi e prelievi anonimi nelle vendite a distanza, migliorando così la trasparenza e promuovendo il gioco responsabile.

Inoltre, OKTO si dedica a guidare il gioco responsabile attraverso pagamenti responsabili, offrendo un toolkit completo per il gioco responsabile, che include periodi di riflessione, limiti, funzionalità di controllo P&L e una cronologia delle transazioni completamente monitorata.

Mikhail Ovsepyan, Head of Germany di OKTO: “Questa approvazione da parte del GGL, l’autorità di gioco tedesca segna una pietra miliare significativa per OKTO. La whitelist significa che qualsiasi operatore online può utilizzare la soluzione di portafoglio di OKTO in Germania e, con la sua tecnologia all’avanguardia e l’impegno per il gioco responsabile, OKTO è pronta a diventare uno dei principali attori nel settore tedesco dell’iGaming”.

Dopo aver ricevuto l’approvazione dalla Gaming Authority tedesca, la soluzione e-wallet di OKTO è pronta per essere lanciata da Bet.3000, con altri operatori già firmati che dovrebbero seguire l’esempio.

OKTO ha inoltre in programma di lanciare nuovi prodotti personalizzati per soddisfare i requisiti unici del mercato tedesco, nel rispetto di tutte le normative sui pagamenti e sul gioco.

PressGiochi