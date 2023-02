OKTO lancia un’altra importante innovazione per i pagamenti all’ICE di Londra

All’ ICE London (7-9 febbraio, ExCeL London) OKTO presenterà OKTO.DIRECT, il primo e unico gateway del settore, che sblocca molteplici opzioni di pagamento per la vendita al dettaglio, senza che

All’ ICE London (7-9 febbraio, ExCeL London) OKTO presenterà OKTO.DIRECT, il primo e unico gateway del settore, che sblocca molteplici opzioni di pagamento per la vendita al dettaglio, senza che il giocatore debba scaricare un’app.

Il team di sviluppo prodotto di OKTO ha progettato la prima soluzione mobile per soddisfare le esigenze specifiche del settore del gioco al dettaglio. OKTO.DIRECT può essere integrato direttamente in qualsiasi touchpoint di gioco o di vendita al dettaglio in tutti i verticali, offrendo il percorso di pagamento definitivo, responsabile e senza attriti.

Espandendo la rivoluzionaria soluzione basata sulla tecnologia, Simon Dorsen, CCO di OKTO, ha dichiarato: “La richiesta dei nostri clienti di soluzioni di pagamento digitale è in cima alla nostra lista e OKTO.DIRECT è la risposta a questa domanda, senza la necessità di scaricare un’app. Utilizzando la nostra consolidata piattaforma di pagamento unificata OKTO e la rete di integrazioni CMS, gli utenti possono utilizzare OKTO.DIRECT per ricaricare e prelevare direttamente alle macchine da gioco tramite Apple Pay, carta di debito, bonifico bancario istantaneo o il loro portafoglio OKTO, semplicemente utilizzando sul cellulare per scansionare un codice QR. Si offrirà così ai consumatori la possibiità di pagare e giocare utilizzando una gamma di opzioni di pagamento digitali disponibili con un’unica integrazione”.

La soluzione può essere integrata con tutti i punti di contatto, inclusi EGM, SSBT, roulette elettroniche, banchi cassa e riciclatori di denaro, nonché in tutti i verticali, inclusi casinò, scommesse sportive, pub e bar, AGC, sale da gioco, sale da bingo e online.

OKTO, il fornitore globale di pagamenti omnichannel, lancerà OKTO.DIRECT dallo stand S8-210 all’ICE London 2023.

PressGiochi