OKTO, i pagamenti Cash-to-Digital ora sono disponibili con Macao Win

Macao Win, un importante operatore di iGaming in Italia, ha stretto una partnership con OKTO, il fornitore di pagamenti digitali leader di mercato, per presentare una soluzione di pagamento in

Macao Win, un importante operatore di iGaming in Italia, ha stretto una partnership con OKTO, il fornitore di pagamenti digitali leader di mercato, per presentare una soluzione di pagamento in contanti e-Voucher ai suoi utenti. La collaborazione porta i contanti di OKTO al metodo di pagamento digitale, OKTO.CASH, ai clienti iGaming di Macao Win, consentendo loro di ricaricare comodamente i propri conti con contanti in tempo reale. Con una rete collaborativa ampiamente accessibile e in crescita di punti vendita in Italia, il processo è semplificato, senza problemi e progettato per soddisfare le preferenze del mercato locale. Macao Win ha ottenuto un accesso rapido e semplice al metodo di pagamento OKTO.CASH attraverso l’integrazione della piattaforma unificata di OKTO con i metodi di pagamento alternativi (APM) di Nuvei.

Roberto del Pozzo, Product and Operations Director di Macao Win ha espresso entusiasmo per la partnership, affermando: “OKTO offre un metodo di pagamento su misura che soddisfa le esigenze del nostro mercato. La loro soluzione di pagamento in contanti elettronico non ha eguali nel settore dei giochi e siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti un’esperienza di ricarica comoda e intuitiva.” Roberto ha anche sottolineato l’importanza di selezionare il giusto partner per i pagamenti, rilevando la comprovata esperienza di OKTO nella collaborazione con marchi leader in vari mercati. Ha dichiarato: “La fiducia e l’integrità sono fondamentali nel nostro rapporto con OKTO. La nostra collaborazione con OKTO è nata dal nostro desiderio di offrire la soluzione ideale per gli utenti che preferiscono le transazioni offline con denaro pur godendo di esperienze di gioco online. Consentendo ai nostri giocatori di ricaricare istantaneamente i loro account online in modo veloce, facile e sicuro, miglioriamo la loro esperienza complessiva.Siamo rimasti colpiti dalla collaudata tecnologia di pagamento e dalla capacità di OKTO di offrire un’esperienza mobile-first di nuova generazione affidabile e senza attriti”.

Il Country Manager di OKTO, Italia, Dante Micucci, ha evidenziato le caratteristiche uniche di OKTO.CASH, dichiarando: “La nostra soluzione offre un’esperienza eccezionale e senza soluzione di continuità durante tutto il processo di ricarica. I fondi sono immediatamente accessibili e integrati nell’app di gioco o nel sito del operatore senza che l’utente debba accedere ad altre app/siti di terze parti. Collegando il mondo fisico a quello digitale, OKTO.CASH offre agli utenti praticità e facilità d’uso. Siamo entusiasti di offrire questi vantaggi agli utenti di Macao Win , consentendo loro di intraprendere un innovativo percorso di pagamento phygital. Questa partnership è in linea con la nostra missione di fornire soluzioni di pagamento sicure e affidabili su misura per le esigenze di ogni mercato”.

Come parte del gruppo di commercianti in rapida espansione di OKTO in Italia, Macao Win si unisce alle esperienze phygital, facendo un significativo passo avanti nel regno dei pagamenti cash-to-digital e fornendo ai clienti iGaming una soluzione di ricarica sicura e conveniente.

PressGiochi