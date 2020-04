Oklahoma. Il Governatore Kevin Stitt annuncia l’accordo di gioco per aumentare le entrate dai casinò

Il Governatore dell’Oklahoma ha raggiunto un accordo di gioco per aumentare la quota di entrate dello stato da nuovi casinò. Il Governatore Kevin Stitt ha annunciato l’accordo martedì, anche se è ancora in attesa di ratifica da parte del Dipartimento dell’Interno degli Stati Uniti. In un annuncio con entrambi i leader durante la cerimonia di firma, Smitt ha dichiarato: “Questo patto di gioco modernizzato amplia le opportunità per i nostri partner tribali, aumenta le entrate per lo stato dalla Classe III e giochi coperti e rafforzerà le relazioni stato-tribali per generazioni a venire. I patti adottano un approccio valido per valutare il valore dell’esclusiva sostanziale in un’industria dei giochi tribale modernizzata e, soprattutto aumentano le opportunità per lo Stato di competere nei futuri mercati dei giochi”.

