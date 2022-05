OK da AGCM all’acqusizione di ePlay24 da parte di Cirsa

Arriva il benestare dell’AGCM all’acquisizione di ePlay24 da parte di Cirsa. Proprio ieri l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha deliberato che l’operazione non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Il Gruppo Cirsa opera nel settore dei giochi e delle scommesse in vari Paesi; in Italia svolge principalmente l’attività di raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento (VLT e AWP), e, in modo marginale, quella di raccolta da sale da Bingo. Il Gruppo Blackstone è una delle principali società di investimento a livello mondiale. Gli investimenti del Gruppo Blackstone sono incentrati sul private equity, sugli immobili, sui titoli di debito pubblico, sulle azioni, sulle obbligazioni, sui titoli immobiliari e sugli hedge fund. In Italia Blackstone non opera nel settore dei giochi e scommesse se non per il tramite delle società del Gruppo Cirsa.

Dall’altro lato, Eplay 24 è una società maltese che opera, tramite le proprie società controllate, nel settore dei giochi e delle scommesse in Italia, in particolare, nei mercati della raccolta da scommesse e della raccolta da giochi online. In Italia, Eplay non svolge l’attività di raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento (VLT e AWP) e quella di raccolta da sale da Bingo.

Cirsa stima che le quote di mercato detenute da Eplay rispettivamente nei mercati della raccolta da scommesse e della raccolta da giochi online in Italia nel 2020 siano [1-5%], e, pertanto, ad esito dell’operazione il Gruppo Blackstone verrà comunque a detenere, nei mercati rilevanti interessati, quote di mercato molto contenute.

L’operazione in esame – si legge nella delibera – non comporta né sovrapposizioni orizzontali né integrazioni verticali in quanto l’Acquirente e le sue controllate non operano nelle medesime attività e, pertanto, l’operazione si configura sotto il profilo concorrenziale come la mera sostituzione nei mercati rilevanti di un operatore con un altro.

Inoltre, non sussistono preoccupazioni concorrenziali in ordine alla circostanza che Cirsa operi in mercati rilevanti contigui a quelli in cui opera ePlat24, appartenenti al medesimo settore, i.e. quello dei giochi e delle scommesse, in quanto in tali mercati Cirsa detiene quote di mercato contenute e sono presenti diversi qualificati concorrenti, che detengono quote di mercato ben più significative e sono titolari di marchi maggiormente conosciuti. Inoltre, sono dei mercati che presentano spiccate differenze con quelli interessati dalla concentrazione, dal lato della domanda, in termini di penetrazione dei giochi e di profilo degli utenti, nonché in relazione alle peculiarità nell’offerta, riguardanti le caratteristiche dei prodotti e l’impatto della regolazione sulle leve competitive utilizzate dagli operatori.

PressGiochi