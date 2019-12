OIA Services Ltd, proprietaria dei marchi Betaland e Enjoybet, interviene su Operazione Galassia

“La società OIA Services Ltd, proprietaria dei brand Betaland e Enjoybet, a seguito delle notizie di stampa apparse ieri ed in relazione al provvedimento emesso dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Reggio Calabria, intende precisare che:

1- Il procedimento penale c.d. “Galassia”, che vede coinvolta la predetta società per questioni prettamente fiscali, e non altro, non le ha impedito di continuare a svolgere regolarmente la propria attività sul territorio italiano;

2- Tale prosecuzione è frutto di una stretta e leale collaborazione con i custodi giudiziari e con l’Ufficio della Procura della Repubblica di Reggio Calabria che ha mostrato grande sensibilità e disponibilità per la tutela della regolare prosecuzione dell’attività societaria e di tutti i soggetti lavorativamente coinvolti nella stessa;

3- Allo stato, pertanto, Oia Services Ltd è presente sul mercato con il vantaggio di poter interfacciarsi continuamente con l’Autorità Giudiziaria per il corretto approccio alle modalità di svolgimento della raccolta di gioco che concretizza una evidente forma di “garanzia operativa”;

4- Il periodo di collaborazione con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avuto il “merito” di poter attestare la perfetta aderenza dell’attività di raccolta posta in essere da OIA Services Ltd con la normativa del Settore giochi;

5- Il provvedimento adottato dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Reggio Calabria, nei confronti di soggetto estraneo all’asset proprietario di OIA, non è in grado di arrecare alcun tipo di pregiudizio e/o ostacolo al proseguimento dell’attività di raccolta che consente di continuare a posizionare OIA Services Ltd tra i concessionari di gioco.

PressGiochi