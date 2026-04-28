Oggi tavolo tecnico tra Sogei e ADM su regole tecniche per i futuri apparecchi AWPE

Oggi si svolgerà una riunione tecnica tra Sogei e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), dedicato alla definizione delle nuove regole tecniche per le future apparecchiature AWPE (Amusement With

Oggi si svolgerà una riunione tecnica tra Sogei e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), dedicato alla definizione delle nuove regole tecniche per le future apparecchiature AWPE (Amusement With Prizes Evolute). Si tratta di un passaggio cruciale per l’evoluzione del comparto del gioco pubblico, chiamato a confrontarsi con un aggiornamento normativo e tecnologico che punta a rafforzare sicurezza, tracciabilità e trasparenza dei sistemi.

SAPAR parteciperà con il proprio tavolo tecnico: l’associazione porterà un contributo basato su competenze ed esperienza maturate sul campo, sottolineando l’importanza di un dialogo strutturato e continuo con le istituzioni.

Al centro dell’incontro ci sono temi strategici come la realizzazione di apparecchiature sempre più sicure, trasparenti e tecnologicamente avanzate, in grado di rispondere alle esigenze di controllo e tutela, senza trascurare la sostenibilità economica e operativa delle imprese. Il confronto tra istituzioni e stakeholder mira a individuare regole tecniche efficaci e concretamente applicabili, in un contesto in continua trasformazione.

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