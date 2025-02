La Polizia locale del comune di Oderzo, in provincia di Treviso, ha effettuato dei controlli su alcuni esercizi pubblici. Le indagini hanno permesso di scoprire 57 slot accese al di

La Polizia locale del comune di Oderzo, in provincia di Treviso, ha effettuato dei controlli su alcuni esercizi pubblici.

Le indagini hanno permesso di scoprire 57 slot accese al di fuori dell’orario consentito. La normativa vigente, in questi casi, prevede che venga emessa una sanzione di 500 euro per ogni apparecchio in funzione nell’orario vietato.

La Polizia locale ha emesso, dunque, sanzioni per un totale complessivo di 28.500 euro.

