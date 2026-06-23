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Octoplay debutta su Betsson.it: un nuovo livello di intrattenimento per il mercato italiano

Grazie alla sinergia con Light & Wonder, la piattaforma arricchisce il proprio catalogo con le slot di ultima generazione del provider emergente per un’esperienza di gioco inedita.

23 Giugno 2026

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Il palinsesto di Betsson.it compie un ulteriore passo in avanti accogliendo ufficialmente i giochi firmati Octoplay. Il giovane provider, già noto a livello internazionale per la sua forte impronta tecnologica e la spiccata capacità di fidelizzare l’utenza, approda sulla piattaforma per offrire una nuova veste all’intrattenimento digitale.

L’accordo, attraverso l’aggregatore Light & Wonder, garantisce agli appassionati l’accesso a una selezione di slot machine dal design accattivante, con logiche di gioco studiate al millimetro e perfettamente allineate con i gusti del pubblico italiano.

Fabio Denegri, Business Director Italy & Spain di Betsson Group, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo primario su Betsson.it è proporre un’esperienza di gioco che sappia davvero fare la differenza. L’arrivo di Octoplay rappresenta una vera e propria iniezione di vitalità per il nostro casinò: i loro titoli riescono a unire grafiche spettacolari a dinamiche inedite e avvincenti. Siamo convinti che i nostri utenti apprezzeranno molto questo approccio moderno”.

Il rilascio mette in luce tre titoli di punta, a cominciare da Buffalo Blaze Wild Wealth, una rivisitazione brillante dell’intramontabile tema “Buffalo”. Questa slot è stata strutturata appositamente per mantenere altissima l’attenzione dei giocatori, massimizzando l’interazione e il coinvolgimento a ogni giro.

C’è molta curiosità anche per Juicy Rolls Feature Frenzy, un gioco in cui le funzioni bonus sono le assolute protagoniste, regalando così agli utenti un’alternativa frizzante ed esplosiva rispetto alle classiche linee di pagamento.

Infine, per chi predilige un approccio a metà tra innovazione e nostalgia, la proposta include 777 Hot Reels Supercharged. Questa slot dal fascino “fruit” ammicca agli amanti dei grandi classici, offrendo partite veloci e una giocabilità estremamente intuitiva, ideale per un divertimento senza interruzioni.

 

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