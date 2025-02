Octavian presenta i nuovi multigioco AWP a Enada Rimini

Enada Rimini è alle porte e Octavian, dopo il lancio della roadmap dei giochi dedicati all’online, si prepara a stupire il pubblico con le sue nuove proposte multigioco per il segmento AWP. Quattro innovativi prodotti, ciascuno con un’ampia selezione di titoli, progettati per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

MASTER CLUB VEGAS

Contiene 5 giochi: Re Mida Gold, Pharaoh’s Cats, Captain Parrot, Dogs Clan e Devil’s Heart. Due novità imperdibili:

Captain Parrot: un omaggio al primo gioco AWP di Octavian, ambientato in un intrigante mondo piratesco. Il giocatore seleziona forzieri sommersi per svelare vincite, facendo attenzione a evitare il teschio, che consuma una vita. Nei free spin, accumulatori di pietre preziose si completano grazie ai pappagalli dello stesso colore, sbloccando premi speciali.

Dogs Clan: un’avventura dinamica con una gang di cani scatenati. Nel bonus Grab the Snack, le merendine erogate dal distributore assegnando vincite. Durante i free spin vengono colpiti bidoni della spazzatura per attivare moltiplicatori mentre nel Money Way bonus il giocatore ha tre tentativi per avanzare di livello, accumulare vincite e raggiungere l’ufficio del boss, dove potrà scegliere tra tre valigette piene di premi.

BET MAX PANTHER

Contiene 7 giochi: Rich Piggies, Egypt Secrets, Lucky Diamond, Captain Parrot, Jekyll’s Secret, Frankenstein’s Monster e Re Mida. Tra le principali novità:

Lucky Diamond: un classico tema frutta impreziosito da brillanti opportunità di vincita. Durante i free spin, i diamanti assegnano premi fino a 3 volte il loro valore. Il bonus trasporta il giocatore in un caveau, dove dovrà valutare i diamanti con un banchiere per ottenere premi in base alla loro qualità.

Jekyll’s Secret: un’ambientazione misteriosa ispirata al celebre racconto gotico. Il Lab Bonus consente di scegliere tra i vasi contenuti su quattro ripiani. Ogni vaso può contenere il volto di un personaggio con una vincita associata. Se invece si trova la pozione magica, vengono svelati tutti i premi del ripiano selezionato.

MEGAMIX COSMIC

Contiene 7 giochi: Fishy Treasures, Jane Raider Jungle, Joker Twins, Lucky Devil, Secret of ScarabX, Chicken Farm e Dragon King. Tra i più attesi:

Fishy Treasures: qui ci troviamo nella profondità dei mari tra sirenette ammiccanti e pesci multicolore. Le vincite extra sono contenute in bolle che il giocatore deve selezionare. Se appare il piranha, tutte le bolle della stessa linea vengono mangiate, combinando le vincite.

Joker Twins: un elettrizzante tema frutta con due Joker gemelli, ognuno con una funzione speciale. Il Violet Joker, se appare sul secondo rullo, si trasforma in wild, generando una cascata di simboli vincenti. Il “Gold Joker” sul quarto rullo attiva invece un respin. Nei free spin, i due Joker si sfidano in un gioco di carte: il giocatore sceglie quale supportare e il Joker che raccoglie più carte del proprio colore determina il premio finale.

GIGAMIX FALCON



Contiene 10 giochi: Jane Raider Jungle, King from the Jungle, Knight & Donkey, Mr Vampire, Night Life, Path of Dead, Animal Kingdom, Banditos, Dynamite Jack e Fortune God. Le due novità sono:

Jane Raider Jungle: trasporta il giocatore in una giungla selvaggia, tra insidie e misteri. Il bonus prevede tre ruote concentriche con indicatori a freccia: si inizia dalla ruota più esterna, con ogni livello che offre la possibilità di vincite o avanzamenti progressivi. La Treasure Room feature può trasformare da 1 a 4 rulli in wild reel ad ogni spin, per moltiplicare le opportunità di successo.

Path of Dead: un viaggio nell’antico Egitto alla scoperta di divinità e tesori nascosti. La God Feature si attiva quando un simbolo divino appare sui rulli, con ogni divinità che offre features speciali. Durante il gioco, i tre protagonisti, Anubis lo sciacallo, Bastet la gatta e Sebek il coccodrillo, si alternano per creare un’esperienza di gioco dinamica, tra antiche pergamene e scarabei portafortuna.

Con queste nuove proposte multigioco, Octavian consolida la propria posizione di leadership nel mercato AWP, offrendo un connubio perfetto tra innovazione, intrattenimento e qualità. Attraverso un approccio omnicanale, Octavian Gaming assicura un’esperienza di gioco fluida e integrata su tutte le piattaforme, AWP e online. La sinergia tra i diversi canali permette di offrire soluzioni versatili e accattivanti, capaci di rispondere alle esigenze di operatori e giocatori, garantendo un intrattenimento sicuro e performante.

PressGiochi