Octavian Lab avvia partnership con Endorphina

Endorphina ha annunciato oggi il lancio della sua ultima partnership con Octavian Lab, l’italiana software house e fornitore di servizi per il settore delle scommesse e dei giochi online nel

Endorphina ha annunciato oggi il lancio della sua ultima partnership con Octavian Lab, l’italiana software house e fornitore di servizi per il settore delle scommesse e dei giochi online nel mercato internazionale.

Questa collaborazione consentirà a Octavian Lab di diversificare i suoi contenuti di gioco e migliorare la sua esperienza di giocatore, mentre Endorphina espande la sua portata e aumenta la sua presenza nel mercato italiano.

Emanuele Nocentelli, CEO di Octavian Lab, condivide la partnership: “I giocatori italiani adoreranno le video slot di Endorphina. Non ho dubbi che questa sarà una grande aggiunta alla nostra piattaforma e che insieme faremo cose molto interessanti d’ora in poi”.

Andres Galan, direttore delle vendite di Octavian Lab, aggiunge anche: “I giochi di Endorphina sono un punto di riferimento nei casinò online di tutto il mondo e siamo molto lieti di poterli aggiungere al nostro portafoglio”.

Anche Zdenek Llosa, sales manager di Endorphina, condivide la partnership: “La partnership con Octavian Lab è un passo avanti per Endorphina per creare una forte impronta nel mercato italiano. Mentre Octavian Lab integra la nostra gamma di giochi che saranno disponibili in Italia, siamo entusiasti di sviluppare una relazione prospera e a lungo termine con loro”.

Pressgiochi