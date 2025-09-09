Octavian Lab amplia il proprio network: arriva Aviatrix

Octavian Lab annuncia l’ingresso di Aviatrix all’interno del proprio network, rafforzando ulteriormente l’offerta omnicanale rivolta ai mercati regolamentati, a partire dall’Italia.

Aviatrix, tra i crash game in più rapida crescita a livello internazionale, si sta affermando come nuovo punto di riferimento nell’intrattenimento online grazie a un mix di innovazione, opzioni di personalizzazione del brand e continui aggiornamenti pensati per migliorare l’esperienza di gioco e il coinvolgimento degli utenti.

Con questa partnership, Octavian Lab punta a portare contenuti di nuova generazione a operatori e giocatori, consolidando la propria missione di fornire soluzioni sempre più competitive e di valore per il settore del gaming regolamentato.

PressGiochi