Octavian Gaming porta i suoi titoli su GameHub di BlueOcean Gaming

Octavian Gaming amplia la propria rete distributiva grazie a un nuovo accordo con BlueOcean Gaming, che vedrà l’integrazione del suo portafoglio giochi – tra cui la serie DreamSet e le slot stagionali – all’interno della piattaforma GameHub.

“Questa collaborazione rappresenta un altro passo avanti nella nostra missione di fornire contenuti innovativi e coinvolgenti ai giocatori di tutto il mondo,” ha commentato Simone Pachera di Octavian Gaming. “Siamo orgogliosi di unire le forze con BlueOcean e di rendere disponibili i nostri titoli su una piattaforma così diffusa e apprezzata dagli operatori.”

L’integrazione consente agli operatori partner di BlueOcean di accedere ai contenuti Octavian tramite un’unica API, favorendo una distribuzione più ampia in diversi mercati regolamentati.

