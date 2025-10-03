Newsletter

04 Ottobre 2025 - 16:02

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Octavian Gaming porta i suoi titoli su GameHub di BlueOcean Gaming

Octavian Gaming amplia la propria rete distributiva grazie a un nuovo accordo con BlueOcean Gaming, che vedrà l’integrazione del suo portafoglio giochi – tra cui la serie DreamSet e le

03 Ottobre 2025

Share the post "Octavian Gaming porta i suoi titoli su GameHub di BlueOcean Gaming"

Stampa pagina

Octavian Gaming amplia la propria rete distributiva grazie a un nuovo accordo con BlueOcean Gaming, che vedrà l’integrazione del suo portafoglio giochi – tra cui la serie DreamSet e le slot stagionali – all’interno della piattaforma GameHub.

“Questa collaborazione rappresenta un altro passo avanti nella nostra missione di fornire contenuti innovativi e coinvolgenti ai giocatori di tutto il mondo,” ha commentato Simone Pachera di Octavian Gaming. “Siamo orgogliosi di unire le forze con BlueOcean e di rendere disponibili i nostri titoli su una piattaforma così diffusa e apprezzata dagli operatori.”

L’integrazione consente agli operatori partner di BlueOcean di accedere ai contenuti Octavian tramite un’unica API, favorendo una distribuzione più ampia in diversi mercati regolamentati.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Octavian Gaming porta i suoi titoli su GameHub di BlueOcean Gaming

Cardia (Acadi) al Salone Antiriciclaggio: “La compliance integrata rafforza i presidi nel gioco come nelle banche”

Cile, la Corte Suprema ordina il blocco delle piattaforme di scommesse online illegali

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 29 dell’ 11-13 ottobre 2025

Spagna come l’Italia: avvisi contro la ludopatia come per il tabacco

Pubblicità al gioco, Consiglio di Stato: “È rilevante la questione di legittimità costituzionale sulla sproporzione delle pene minime”

Sport integrity e gioco responsabile: la nuova partnership tra Lottomatica e Comitato Olimpico Internazionale (CIO)

Serie A – Juventus-Milan, pochi gol ma punti pesanti in palio

Catalogo in espansione: arrivano quattro nuove slot, inclusa in esclusiva Bob Marlin Goes Splashing Wild Fight Rushingwilds di Yggdrasil

Serie A, sesta giornata: l’analisi del turno attraverso le quote di Betsson

TAR Sicilia, fissata udienza al 18 dicembre su rilascio della licenza per una sala giochi

SiGMA Central Europe Student Pass offre opportunità di carriera agli studenti dell’iGaming

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy