Octavian Gaming ottiene la certificazione brasiliana, rafforzando la sua espansione nei mercati regolamentati a livello globale

Octavian Gaming, affermata software house italiana con una vasta esperienza sia nel gaming retail che online, ha annunciato oggi che la propria piattaforma proprietaria B2B Casino ha ottenuto con successo la piena certificazione per il mercato regolamentato brasiliano. L’approvazione, concessa nell’ambito del quadro normativo definito dalla Secretariat of Prizes and Bets del Brasile (SPA), rappresenta l’ultimo traguardo nella strategia di espansione internazionale dell’azienda. Il Brasile si aggiunge alla presenza di Octavian Gaming nei mercati europei regolamentati, tra cui Italia, Spagna e Portogallo, rafforzando ulteriormente il posizionamento della società come fornitore affidabile di soluzioni iGaming completamente conformi e sviluppate internamente.

Riconosciuta come uno dei più rinomati fornitori di casinò in Italia, Octavian ha costruito la propria reputazione come una delle principali software house del Paese nel segmento del gaming terrestre e retail. Forte di oltre un decennio di esperienza comprovata nel mercato online, l’azienda ha sviluppato un’offerta B2B di casinò completa, interamente progettata, sviluppata e mantenuta dai propri team, che si sta ora espandendo progressivamente in nuove giurisdizioni regolamentate. La certificazione brasiliana rappresenta un passo fondamentale nella più ampia strategia di Octavian in America Latina. L’azienda ha già avviato la di distribuzione nella regione, e l’offerta è già disponibile su alcuni siti regolamentati in Messico ed Ecuador. Parallelamente, Octavian è nelle fasi finali per la definizione di accordi con alcuni operatori in Argentina e sta portando avanti attivamente trattative in ulteriori mercati latinoamericani.

Con il continuo evolversi del panorama normativo globale, Octavian Gaming rimane focalizzata sull’espansione in giurisdizioni ad alto potenziale, offrendo al contempo tecnologie scalabili e ad alte prestazioni, adattate ai requisiti dei mercati locali.

Contenuti di Casinò Proprietari con comprovato appeal per i giocatori

Lo sviluppo in-house di Octavian produce contenuti originali per casinò basati su un motore di gioco proprietario. Titoli di punta come Fortune Hunter, Bloody Vampire e Skyward Princess hanno ottenuto riconoscimenti per le loro meccaniche coinvolgenti, la grafica di alta qualità e modelli matematici ottimizzati. Tutti i giochi sono concepiti, sviluppati e certificati interamente negli studi Octavian. L’intero portafoglio è disponibile su casino.octaviangaming.com.

Un ecosistema iGaming proprietario full-stack

Attraverso la sua controllata Octavian Lab (Roma), il gruppo sviluppa e gestisce una piattaforma PAM proprietaria, fornita a operatori terzi (tra cui Stake in Italia), oltre che i protocolli ufficiali di comunicazione con l’autorità di regolamentazione italiana ADM, e un hub di aggregazione giochi con oltre 80 provider integrati, che utilizzato da alcuni dei più grandi operatori italiani e internazionali. Una panoramica completa dei prodotti e servizi B2B online è disponibile octaviandigital.com.

Visione strategica per l’America Latina

“Abbiamo costruito tutto da zero — il nostro motore di gioco, la piattaforma e la tecnologia di aggregazione. Ottenere la certificazione in diverse giurisdizioni su due continenti conferma che il nostro approccio proprietario soddisfa i requisiti delle autorità di gioco più esigenti al mondo. Siamo pronti a portare l’intera suite dei nostri prodotti agli operatori autorizzati brasiliani,” ha dichiarato Marco La Grutta, Business Development Director.

“Il track record del nostro aggregatore con operatori europei di primo livello, unito a titoli molto apprezzati dai giocatori come Fortune Hunter e Bloody Vampire, ci permette di offrire una proposta estremamente competitiva per l’America Latina e oltre,” ha aggiunto Massimiliano Vandelli, Head of Sales.

PressGiochi