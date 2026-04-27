Octavian Gaming debutta live su StarCasinò

Octavian Gaming è live su StarCasinò, brand di Betsson Group, grazie alla collaborazione con l’aggregatore Pariplay, aprendo le porte a una nuova esperienza di gioco all’interno di uno dei brand italiani più prestigiosi.

Sono stati già lanciati oltre trenta giochi selezionati con cura, tra cui Bloody Vampire, Book of Mummy, Fortune Hunter e Bistro Bonanza, pensati per offrire fin da subito un mix distintivo di temi coinvolgenti e dinamiche di gioco emozionanti. Con questo debutto, Octavian porta sulla piattaforma un portfolio che combina creatività, tecnologia e una profonda comprensione delle preferenze dei giocatori.

L’arrivo dei contenuti Octavian conferma ulteriormente la strategia vincente di StarCasinò, da sempre impegnato a selezionare partner innovativi e a offrire esperienze di gioco all’avanguardia, sicure e divertenti. StarCasinò si distingue per la capacità di unire intrattenimento di qualità, un’ambiente di gioco dinamico ed immersivo con titoli sempre aggiornati, garantendo ai propri giocatori una piattaforma sicura, divertente e in continua evoluzione

“La collaborazione con StarCasinò segna un momento chiave nel nostro percorso di crescita” ha dichiarato Marco La Grutta, Business Development Director di Octavian Digital. “Essere live su una piattaforma così dinamica e rispettata ci permette di portare i nostri contenuti a un pubblico ampio, appassionato e competente, consolidando la nostra strategia di espansione in Italia e in generale nei mercati regolamentati.”

“Continuiamo a rafforzare il nostro catalogo con titoli sempre più coinvolgenti e diversificati,” ha commentato Fabio Denegri, Business Director Italy in Betsson Group. “L’integrazione dei contenuti Octavian, arricchisce ulteriormente l’offerta della piattaforma, confermandoci come punto di riferimento per i giocatori italiani in cerca di esperienze innovative e di qualità.”

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