Octavian Gaming amplia il portafoglio prodotti AWP con SUPER JAMBO e MASTER CLUB LUXOR

In linea con la propria strategia di espansione e innovazione, Octavian Gaming presenta SUPER JAMBO e MASTER CLUB LUXOR, due nuove suite multigioco progettate per arricchire e differenziare l’offerta AWP per questa estate 2025.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dalle recenti release MEGAMIX COSMIC e GIGAMIX FALCON, l’azienda conferma la solidità della propria visione di prodotto con due proposte capaci di unire design d’impatto, varietà di gameplay e meccaniche ad alto coinvolgimento, pensate per massimizzare interesse e fidelizzazione dell’utenza.

SUPER JAMBO

Un multigioco dal forte effetto visivo e dall’impostazione dinamica, progettato per garantire coinvolgimento immediato e continuità d’intrattenimento. Composto da sette titoli che spaziano tra mitologia, ambientazioni esotiche e personaggi iconici, Super Jambo rappresenta una proposta versatile e ad alto rendimento.

Hungry Buddy

Attesissima novità. Hungry Buddy è un mostriciattolo goloso ed imprevedibile che divora simboli ed evolve nel corso il gioco. Durante le sessioni può attivare free spin bevendo speciali energy drink, espandendosi fino ad occupare 3×3 caselle. I peperoncini innescano invece diverse dinamiche: possono incenerire simboli aprendo a combinazioni vincenti o attivare i power spin generando simboli mistery.

Lucky Archer

Lucky Archer è uno slot a tema medievale con una forte componente visiva e sonora ispirata al folklore celtico. Il cuore del gioco è nel bonus game che trasforma lo schermo in un vero e proprio poligono di tiro con 5 manichini in legno come bersaglio. Il giocatore ha tre tentativi per scegliere dove scoccare le frecce: ogni colpo a segno assegna premi con vincite crescenti. All’interno dei free spin, l’ambientazione si sposta dalla foresta al villaggio, dove tre bersagli speciali possono attivare wild verticali, moltiplicatori fino a x7 o vincite immediate.

Completano la suite Animal Kingdom, Gold of Ra, Fortune God, King from the Jungle e Joker Twins: una selezione studiata per offrire massima varietà e costante rinnovamento del gameplay, elementi chiave per garantire l’interesse prolungato del giocatore e la redditività nel tempo.

MASTER CLUB LUXOR

Mistero e intrigo sono il fil rouge di questa raccolta. Cinque giochi, tre dei quali inediti, costruiti su una base visiva sofisticata, con ambientazioni evocative e un’interfaccia progettata per esaltare l’esperienza di gioco.

Haunting Hotel

Un’ avvincente slot horror che mescola atmosfere suggestive e gameplay multilivello. La wild feature si attiva quando uno sciame di pipistrelli invade lo schermo, generando wild extra in modo imprevedibile. Il ghost bonus trasforma una ragnatela in una ruota della fortuna, evidenziando le caselle vincenti. Cuore del gioco è l’hotel bonus, un percorso articolato su otto piani, in cui il giocatore dispone di tre vite per selezionare le finestre dell’edificio: alcune celano premi, altre permettono di salire di livello, in una scalata strategica verso l’attico, dove si celano le ricompense più ambite.

Pharaoh Deluxe

Rilettura del tema egizio in chiave elegante e moderna. Tra geroglifici dorati e misteriose piramidi lo scarabeo sacro agisce da scatter, attivando vincite speciali. Nel tomb bonus il giocatore sceglie tra cinque sarcofagi, con la possibilità di accedere a una stanza del tesoro piena di monete d’oro e pietre preziose. Una progressione a più livelli che incrementa engagement e potenziali premi.

Ghost Brothers

Ambientazione urban originale che trasporta il giocatore in una New York infestata da gangster fantasma. Nel card bonus la schermata si trasforma in una bisca clandestina con un teschio croupier; il giocatore può selezionare fino a sei carte, ognuna legata ad un personaggio del gioco. Durante i free spin le monete diventano protagoniste di una modalità evolutiva in cui la griglia si espande progressivamente fino a raggiungere un layout 10×10, amplificando le possibilità di vincita e l’impatto scenico.

Completano la suite Re Mida Gold e Helly Hot che aggiungono solidità e riconoscibilità commerciale all’offerta.

Con SUPER JAMBO e MASTER CLUB LUXOR, Octavian Gaming arricchisce ulteriormente una linea multigioco già consolidata anche dai recenti successi di GIGAMIX FALCON e MEGAMIX COSMIC, confermando una visione di prodotto orientata all’innovazione costante, all’eccellenza tecnica e alla massimizzazione del ritorno operativo per l’esercente.

PressGiochi