Octavian Digital, La Grutta: “Cresciamo in Italia e acceleriamo all’estero tra certificazioni e nuovi accordi commerciali”

In occasione di Enada Primavera, il Gruppo Octavian traccia un bilancio del proprio percorso di crescita nel mercato online e terrestre e delinea le direttrici strategiche per il 2026, tra

In occasione di Enada Primavera, il Gruppo Octavian traccia un bilancio del proprio percorso di crescita nel mercato online e terrestre e delinea le direttrici strategiche per il 2026, tra consolidamento sul mercato italiano, espansione internazionale e innovazione di prodotto.

L’azienda continua a rafforzare la propria presenza in Italia, che resta il mercato di riferimento, registrando al contempo una crescita significativa sia come produttore di giochi sia come aggregatore per il gioco online. In questo ambito, tra i principali asset si confermano l’aggregatore Hub Casino e la piattaforma conto gioco, costantemente arricchita con nuove funzionalità.

“Ci stiamo consolidando sempre di più in Italia, – spiega Marco La Grutta Business Development Director di Octavian Digital – che resta il nostro primo mercato di riferimento. Allo stesso tempo stiamo crescendo molto sia come provider sia come aggregatore. Stiamo finalizzando importanti accordi e a breve il nostro aggregatore coprirà gran parte del mercato.

Se analizziamo i dati attuali, l’Italia rappresenta per noi ancora il principale contributore in termini di ricavi per il canale online. Tuttavia, le iniziative già avviate sui mercati internazionali stanno acquisendo un peso crescente e offrono un potenziale di sviluppo significativamente più ampio. Questo è dovuto sia alla maggiore dimensione di alcuni mercati esteri, come il Brasile, sia alla possibilità di operare su scala più estesa”.

Come vi state preparando alle novità regolatorie e quali servizi offrite agli operatori?

“Con l’introduzione della nuova regolamentazione, ci posizioniamo in prima linea nel processo di adeguamento. In qualità di fornitori di piattaforma, stiamo aggiornando in modo strutturato tutta la nostra infrastruttura per rispondere pienamente ai requisiti del mercato.

Parallelamente, abbiamo sviluppato un’offerta dedicata al supporto delle aziende internazionali che intendono entrare in Italia e che spesso incontrano complessità nella comprensione dei meccanismi normativi e operativi.

Abbiamo già ricevuto richieste di supporto da diversi interlocutori internazionali su ambiti specifici, come i protocolli di comunicazione con il regolatore. Il nostro obiettivo è accompagnare i partner lungo l’intero percorso di ingresso e crescita nel mercato regolato, offrendo competenze, strumenti e affiancamento continuo”.

Quali sono le direttrici di sviluppo internazionale e di innovazione di prodotto?

“Per il biennio 2025-2026 – spiega il manager – abbiamo impostato un progetto di sviluppo finalizzato a portare i nostri prodotti il in alcuni mercati internazionali strategicamente individuati in base alle nostre relazioni con gruppi internazionali di grandi dimensioni. Questo ci ha portato a certificare i giochi per Spagna, Portogallo e Brasile e alcuni paesi del Latam, e ad avviare collaborazioni strategiche, come ad esempio quella con Novibet, con cui siamo già live in Messico e con cui opereremo anche in altri mercati, tra cui Brasile e Grecia.

La crescita passa anche attraverso una presenza costante sul territorio: investiamo in modo significativo nella partecipazione a fiere ed eventi internazionali, con l’obiettivo di incontrare direttamente operatori e aggregatori locali. Manifestazioni come SBC Rio ci hanno consentito di individuare interlocutori locali di grande valore, spesso ancora poco visibili a livello internazionale. In questa settimana siamo presenti contemporaneamente a Enada e in Argentina, mentre nei prossimi mesi torneremo in Brasile, a San Paolo e a Miami, e visiteremo per la prima volta il Perù e il Messico, oltre a partecipare ai principali appuntamenti europei, tra cui Londra, Lisbona e Roma.

Dal punto di vista del prodotto, per l’online rilasciamo due nuovi giochi al mese puntando molto sulla qualità, unico modo di distinguersi in un mercato dove l’offerta è estremamente ampia e competitiva. Per quanto riguarda l’aggregatore stiamo introducendo tool avanzati di gamification – missioni, classifiche, punti e reward – che rappresentano un forte elemento distintivo a supporto delle strategie di marketing dei nostri clienti.”.

Sul fronte retail, quali sono le principali novità presentate a Enada e quale strategia state seguendo?

“Sul fronte retail, Octavian amplia la propria offerta AWP con tre nuovi multigioco – Super Power, Nevada Riches e GameZone5 – che si affiancano a titoli già consolidati come Over The Top e Master Club Luxor.

Le nuove configurazioni includono complessivamente 19 giochi, di cui 11 disponibili anche online, rafforzando un catalogo digitale che supera gli ottanta titoli. Tra questi, Re Mida, Fortune Hunter e Bloody Vampire si confermano tra i più performanti.

Si tratta di una strategia omnichannel che mira a integrare in modo sempre più efficace retail e online, con l’obiettivo di estendere il ciclo di vita dei contenuti e massimizzare il rendimento per gli operatori. Un approccio che conferma Octavian come uno degli attori più dinamici nel panorama del gaming” conclude La Grutta.

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