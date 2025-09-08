Octavian Digital annuncia Massimiliano Vandelli come nuovo Head of Sales

Octavian Digital dà il benvenuto a Massimiliano Vandelli, che entra a far parte del team come nuovo Head of Sales.

Con oltre dieci anni di esperienza nel settore iGaming, maturata in realtà di rilievo come GVC Group, Microgaming/Games Global ed ESA Gaming, Vandelli porta con sé una profonda competenza nello sviluppo del business internazionale e nell’espansione di soluzioni per casino games, aggregator e piattaforme.

«Sono davvero felice di lavorare nuovamente con Massimiliano», ha commentato Marco La Grutta, Business Development Director. «Oltre a essere stato un collega con cui ho condiviso molti anni di successi, è anche un caro amico. Sono certo che insieme potremo guidare la crescita di Octavian Digital e rafforzare la nostra presenza nei mercati internazionali».

PressGiochi