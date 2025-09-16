Octavian Digital a SBC Summit Lisbona. La Grutta a PressGiochi: “Al centro la strategia di internazionalizzazione”

Lisbona – “E’ con enorme piacere che Octavian Digital partecipa qui a Lisbona a SBC Summit, un appuntamento che anno dopo anno cresce in rilevanza, diventando uno dei principali punti di riferimento internazionali per l’industria del gaming e dell’intrattenimento. La presenza a Lisbona rappresenta un’ulteriore conferma della nostra strategia di espansione nei mercati regolamentati, con particolare attenzione a Portogallo, Spagna, Brasile e, più in generale, all’intera area LATAM, dove vediamo grandi opportunità di crescita”.

Ad affermarlo è Marco La Grutta, Business Development Director di Octavian Digital nello stand B510 qui a SBC Summit a Lisbona.

“In occasione della fiera di Lisbona oltre ai nostri nuovi prodotti e servizi, abbiamo il piacere di presentare una importante new entry nel nostro team commerciale, Massimiliano Vandelli – Head of Sales professionista di comprovata competenza ed esperienza, che contribuirà a dare ulteriore impulso alla crescita internazionale di Octavian. Siamo entusiasti di presentare Octavian Digital a Lisbona e di incontrare partner, operatori e stakeholder in una cornice così prestigiosa” afferma a PressGiochi.

Dopo aver consolidato la propria leadership in Italia, Octavian guarda ora con decisione ai mercati internazionali. L’obiettivo è chiaro: trasformarsi in un player globale, capace di coniugare innovazione tecnologica e adattabilità regolatoria. A guidare questa evoluzione è Octavian Digital, il brand che racchiude l’offerta online del gruppo e che rappresenta il cuore pulsante della sua strategia di espansione.

Il piano di crescita si fonda su una proposta integrata che comprende i giochi Octavian, l’aggregatore Hub Casino – con oltre 80 provider disponibili tramite un’unica API REST e un back-office avanzato – e la piattaforma PAM, sviluppata internamente e già operativa in Spagna. Questa combinazione consente agli operatori di avere il pieno controllo dei dati, delle performance e delle sessioni di gioco, garantendo al contempo un’elevata capacità di adattamento alle diverse giurisdizioni.

La roadmap internazionale di Octavian parte dall’Europa meridionale, con Spagna e Portogallo come primi mercati target, per poi estendersi al Brasile, oggi tra i più promettenti scenari del settore grazie al nuovo assetto normativo. Qui, il gruppo ha già avviato le procedure di certificazione dei propri giochi e partecipa attivamente ai principali appuntamenti fieristici per consolidare partnership strategiche.

Parallelamente, Octavian punta a rafforzare il capitale umano: nuove figure con esperienza internazionale sono entrate a far parte del team, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo commerciale e tecnologico su scala globale.

Il percorso verso l’internazionalizzazione non si limita quindi alla sola offerta di prodotto, ma coinvolge l’intera struttura aziendale. Un approccio che riflette la volontà del gruppo di posizionarsi come partner di riferimento per gli operatori nei mercati regolamentati, in Europa e oltre oceano.

PressGiochi