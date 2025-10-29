Newsletter

29 Ottobre 2025

Octavian a SiGMA Central Europe 2025, Roma

Octavian conferma la partecipazione a SiGMA Central Europe 2025, in programma a Roma dal 4 al 6 novembre. Dopo le edizioni maltesi, la prima tappa romana rappresenta per l’azienda un

29 Ottobre 2025

Octavian conferma la partecipazione a SiGMA Central Europe 2025, in programma a Roma dal 4 al 6 novembre. Dopo le edizioni maltesi, la prima tappa romana rappresenta per l’azienda un momento strategico per consolidare le relazioni commerciali e presentare le ultime innovazioni.

Appuntamento allo stand 2027 dove il team Octavian Digital sarà disponibile per incontri one-to-one con operatori, partner e media interessati ad approfondire roadmap, integrazioni e opportunità di collaborazione.

Novità e focus espositivi

Casino Games
In anteprima a Sigma Roma i nuovi titoli in uscita tra fine anno e inizio 2026. Contenuti proprietari, feature avanzate e un game design orientato all’engagement, per massimizzare la retention e consolidare qualità e varietà del portfolio.

Aggregator
L’Hub Casino firmato Octavian rappresenta oggi il punto di riferimento per l’aggregazione di contenuti iGaming in Italia. Ha dimostrato di saper coniugare scalabilità, conformità, successo commerciale, offrendo agli operatori non solo una tecnologia avanzata, ma un vero alleato strategico per la crescita.

PAM Platform
Una delle piattaforme più complete e versatili nel mercato regolamentato italiano: integra tutti i protocolli ADM, connette oltre 75 provider e offre un sistema unificato per account, pagamenti, compliance e business intelligence, coprendo le esigenze operative di un operatore moderno e interconnesso.

Affidabilità, capacità di trasformare l’innovazione in soluzioni concrete fanno di Octavian Digital un partner tecnologico completo di riferimento, in grado di offrire soluzioni per ogni tipo di esigenza degli operatori di gioco online.

 

