OCSI23. Cangianelli (EGP-Fipe): “Il mercato del gioco online nel prossimo futuro offrirà grandi potenzialità per fornitori di tecnologie e sistemi di pagamento”

“La pandemia ha sicuramente impattato molto sul mercato del gambling italiano caratterizzando una spinta verso la crescita del gioco online. Condivido lo scenario tracciato da Giovanni Carboni per quanto riguarda

“La pandemia ha sicuramente impattato molto sul mercato del gambling italiano caratterizzando una spinta verso la crescita del gioco online.

Condivido lo scenario tracciato da Giovanni Carboni per quanto riguarda il mercato online. Nel futuro ci sarà poco spazio per operatori totalmente nuovi anche a causa della competenza che bisogna possedere per approcciarsi al mercato italiano.

Ma vanno analizzate anche le potenzialità che si apriranno nel prossimo futuro per i fornitori di contenuti, i fornitori di tecnologie, i sistemi di pagamento e nuovi operatori. Per quanto riguarda i pagamenti andranno valutate le decisioni che verranno adottate a livello normativo, il mercato non è ancora pronto a soluzioni totalmente cashless.

Nel prossimo futuro avremo più offerta digitale anche nel canale terrestre e i giocatori saranno sempre più digitali e questo favorirà l’uso di moneta digitale”.

Lo ha dichiarato Emmanuele Cangianelli di EGP-Fipe parlando all’Online Casino Summit Italia oggi a Roma.

PressGiochi