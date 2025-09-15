Newsletter

16 Settembre 2025 - 09:01

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Nuovo upgrade su QuiGioco.it: arrivano 11 giochi eccezionali di IGT

QuiGioco.it amplia la propria offerta con un’importante novità: l’ingresso del prestigioso provider IGT (International Game Technology), tra i leader mondiali nel settore del gaming online. Grazie a questa collaborazione, la

15 Settembre 2025

Share the post "Nuovo upgrade su QuiGioco.it: arrivano 11 giochi eccezionali di IGT"

Stampa pagina

QuiGioco.it amplia la propria offerta con un’importante novità: l’ingresso del prestigioso provider IGT (International Game Technology), tra i leader mondiali nel settore del gaming online.

Grazie a questa collaborazione, la piattaforma mette a disposizione degli utenti 11 nuovi titoli esclusivi, arricchendo ulteriormente il catalogo con contenuti innovativi e di alta qualità.

Riconosciuta a livello globale per la sua tecnologia all’avanguardia e le soluzioni di gioco coinvolgenti, IGT rappresenta un valore aggiunto per l’esperienza dei player su QuiGioco.it.

La partnership conferma la mission della piattaforma: offrire un ambiente di intrattenimento sempre più completo, sicuro e in linea con le esigenze degli appassionati.

QuiGioco.it mantiene il massimo impegno nella promozione del gioco responsabile, operando in piena conformità con le normative ADM e seguendo la mission di NOVOMATIC di offrire la migliore esperienza in termini di Responsible Gaming.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Giochi, tre adempimenti fiscali in scadenza martedì 16 settembre

Filippine, avviata indagine sul riciclaggio di denaro nei casinò

Nuovo upgrade su QuiGioco.it: arrivano 11 giochi eccezionali di IGT

Lottomatica ottiene il massimo rating nella valutazione ESG di MSCI

GLI torna sponsor del Regulators’ Roundtable all’EEGS 2025

Totocalcio: palinsesto e orari di accettazione del concorso n° 26 del 20-22 settembre 2025

Champions League: Juventus, esordio in discesa contro il Borussia

Piana e Aspromonte, blitz contro il gioco d’azzardo illegale: 8 slot sequestrate, sanzioni e denunce

Data room As.tro: il trentaduesimo bollettino sulle ludopatie

Gli occhi dell’Ue puntati su Macao: PIL in crescita dell’8,8% grazie al gioco d’azzardo

Basilicata, M5S: “Si istituisca urgentemente l’Osservatorio regionale sul GAP”

Dl Grandi Eventi Sportivi, ripubblicato in Gazzetta il decreto con le misure contro il match fixing

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy