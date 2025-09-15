Nuovo upgrade su QuiGioco.it: arrivano 11 giochi eccezionali di IGT

16 Settembre 2025 - 09:01
QuiGioco.it amplia la propria offerta con un’importante novità: l’ingresso del prestigioso provider IGT (International Game Technology), tra i leader mondiali nel settore del gaming online. Grazie a questa collaborazione, la
QuiGioco.it amplia la propria offerta con un’importante novità: l’ingresso del prestigioso provider IGT (International Game Technology), tra i leader mondiali nel settore del gaming online.
Grazie a questa collaborazione, la piattaforma mette a disposizione degli utenti 11 nuovi titoli esclusivi, arricchendo ulteriormente il catalogo con contenuti innovativi e di alta qualità.
Riconosciuta a livello globale per la sua tecnologia all’avanguardia e le soluzioni di gioco coinvolgenti, IGT rappresenta un valore aggiunto per l’esperienza dei player su QuiGioco.it.
La partnership conferma la mission della piattaforma: offrire un ambiente di intrattenimento sempre più completo, sicuro e in linea con le esigenze degli appassionati.
QuiGioco.it mantiene il massimo impegno nella promozione del gioco responsabile, operando in piena conformità con le normative ADM e seguendo la mission di NOVOMATIC di offrire la migliore esperienza in termini di Responsible Gaming.
PressGiochi