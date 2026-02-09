Newsletter

10 Febbraio 2026 - 01:26

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Nuovo hub tecnologico di Brightstar all’Aquila

Verranno assunti quindici giovani di talento, brillanti e appassionati di tecnologie, che vogliano prendere parte alla nostra rivoluzione digitale

09 Febbraio 2026

Share the post "Nuovo hub tecnologico di Brightstar all’Aquila"

Stampa pagina

Il Tecnopolo d’Abruzzo, importante hub industriale e tecnologico, e Brightstar Lottery, leader globale nel settore delle lotterie e in Italia concessionaria del Gioco del Lotto e del Gratta e Vinci, hanno annunciato l’apertura ufficiale di una nuova sede aziendale nel polo d’innovazione dell’Aquila.

L’iniziativa rappresenta un passo strategico per entrambe le realtà e conferma l’impegno condiviso nel favorire sviluppo economico, occupazione qualificata e crescita del capitale tecnologico del territorio.

 

All’inaugurazione hanno partecipato:

  • Pierluigi Biondi, Sindaco del Comune dell’Aquila
  • Roberto Romanelli, Direttore del Tecnopolo d’Abruzzo
  • Roberto Saracino, Senior Vice President Brightstar Lottery
  • Fabio Graziosi, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila
  • Federico Fioriti, Direttore C.T.E. – Casa delle Tecnologie Emergenti

 

Il progetto prevede la creazione di un Centro di Competenza dedicato a trasformazione digitale, soluzioni tecnologiche avanzate e sistemi innovativi, con un focus su logistica evoluta e intelligenza artificiale.

La prima fase partirà con 15 assunzioni entro marzo, rivolte principalmente a giovani laureati in discipline scientifiche.

 

“Con l’apertura della nostra sede al Tecnopolo d’Abruzzo trasformiamo un impegno preso lo scorso anno in un risultato concreto, avviando ufficialmente le attività. È un investimento che unisce tecnologia, innovazione e valorizzazione del territorio e con l’obiettivo di attrarre giovani talenti all’Aquila. Entro la fine di marzo procederemo con le prime 15 assunzioni, primo passo di un percorso di crescita che porterà nuove competenze, opportunità occupazionali e sviluppo per l’intero ecosistema”, ha dichiarato Roberto Saracino, Senior Vice President di Brightstar. “La collaborazione con il Tecnopolo e con le istituzioni locali conferma la scelta di un territorio simbolo di rinascita, eccellenza accademica e forte identità culturale. Il nuovo Centro di Competenza ci permetterà di offrire ai giovani l’ingresso in un team internazionale, un percorso professionale solido e formazione continua. Crediamo fermamente che talento e passione siano la chiave per costruire il futuro digitale che immaginiamo”.

 

 

PressGiochi

Leggi anche

Gioco d’azzardo, in Piemonte spesi oltre 9,5 miliardi

Gioco d’azzardo in Piemonte, l’audizione di Libera riaccende lo scontro politico sulla legge del 2021

USA, Hawaii: alla Camera avanza la proposta di legge per vietare i prediction markets

C’è pure chi ha il coraggio di dire… evviva le tasse!

Coppa Italia – Napoli-Como: Conte sfida Fabregas per la semifinale. Nico Paz, gol o assist a 2,50 su Sisal.it, protagonista al Maradona

Isola Caputo Rizzuto (KR): prestiti illeciti ai clienti di una sala scommesse, denunciato il titolare

Regno Unito, Andrew Rhodes si dimette dal ruolo di CEO della Gambling Commission

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 8 del 14 – 16 febbraio 2026

Nuovo hub tecnologico di Brightstar all’Aquila

La Grecia inasprisce le pene contro il gioco d’azzardo illegale

Bollettino DGA Astro: presso la AST Macerata prese in carico 62 persone

Riordino gioco fisico, Pedrizzi: “Necessaria una riforma immediata, il settore è a rischio”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy