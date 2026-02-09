Nuovo hub tecnologico di Brightstar all’Aquila

Il Tecnopolo d’Abruzzo, importante hub industriale e tecnologico, e Brightstar Lottery, leader globale nel settore delle lotterie e in Italia concessionaria del Gioco del Lotto e del Gratta e Vinci, hanno annunciato l’apertura ufficiale di una nuova sede aziendale nel polo d’innovazione dell’Aquila.

L’iniziativa rappresenta un passo strategico per entrambe le realtà e conferma l’impegno condiviso nel favorire sviluppo economico, occupazione qualificata e crescita del capitale tecnologico del territorio.

All’inaugurazione hanno partecipato:

Pierluigi Biondi , Sindaco del Comune dell’Aquila

, Sindaco del Comune dell’Aquila Roberto Romanelli , Direttore del Tecnopolo d’Abruzzo

, Direttore del Tecnopolo d’Abruzzo Roberto Saracino , Senior Vice President Brightstar Lottery

, Senior Vice President Brightstar Lottery Fabio Graziosi , Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila

, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila Federico Fioriti, Direttore C.T.E. – Casa delle Tecnologie Emergenti

Il progetto prevede la creazione di un Centro di Competenza dedicato a trasformazione digitale, soluzioni tecnologiche avanzate e sistemi innovativi, con un focus su logistica evoluta e intelligenza artificiale.

La prima fase partirà con 15 assunzioni entro marzo, rivolte principalmente a giovani laureati in discipline scientifiche.

“Con l’apertura della nostra sede al Tecnopolo d’Abruzzo trasformiamo un impegno preso lo scorso anno in un risultato concreto, avviando ufficialmente le attività. È un investimento che unisce tecnologia, innovazione e valorizzazione del territorio e con l’obiettivo di attrarre giovani talenti all’Aquila. Entro la fine di marzo procederemo con le prime 15 assunzioni, primo passo di un percorso di crescita che porterà nuove competenze, opportunità occupazionali e sviluppo per l’intero ecosistema”, ha dichiarato Roberto Saracino, Senior Vice President di Brightstar. “La collaborazione con il Tecnopolo e con le istituzioni locali conferma la scelta di un territorio simbolo di rinascita, eccellenza accademica e forte identità culturale. Il nuovo Centro di Competenza ci permetterà di offrire ai giovani l’ingresso in un team internazionale, un percorso professionale solido e formazione continua. Crediamo fermamente che talento e passione siano la chiave per costruire il futuro digitale che immaginiamo”.

