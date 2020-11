Nuovo Dpcm Conte: chiusure e limiti orari che dividono l’Italia in tre zone

Il testo del nuovo provvedimento ancora non esiste. Ma sappiamo che la firma del Premier Conte dovrebbe arrivare in giornata. Il documento prevede regole diverse per aree. Questa volta, infatti, il governo ha deciso poche misure uguali in tutta Italia ma restrizioni differenziate per zone.

Si conoscono già i principali dettagli a livello nazionale: didattica a distanza al 100 per cento alle scuole superiori, limiti alla mobilità fra Regioni a rischio, centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi. E ancora: non apriranno i musei, le sale bingo e quelle scommesse, i mezzi pubblici potranno essere pieni al 50 per cento e ci saranno limiti alla circolazione delle persone di sera con un coprifuoco che scatterà, molto probabilmente, alle 21. “Il tentativo è quello di non paralizzare il Paese. Non sarà un lockdown rigido, sarà simile al modello tedesco, un lockdown light”, ha spiegato anche la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.

Per il mondo dei giochi si ipotizza un’ulteriore stretta, che potrebbe estendersi nei prossimi giorni anche alle lotterie, per il momento salvate dai divieti di Palazzo Chigi.

Nel Dpcm del 24 ottobre, il governo aveva fermato sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò senza toccare invece slot machine, Gratta&Vinci e lotterie presenti nei bar e nei corner all’interno degli esercizi commerciali. Insieme con la stretta su mostre e musei, Conte ha annunciato quella anche sulle cosiddette macchinette che, dunque, torneranno a spegnersi nelle prossime ore.

Quanto alle lotterie, nella giornata di oggi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato una nota nella quale esclude – sembra categoricamente – questa possibilità.

PressGiochi