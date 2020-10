Nuovo decreto Coronavirus: chiusura anticipata per sale gioco e sale scommesse

In Valle d’Aosta, la ricaduta del nuovo Dpcm firmato ieri non è passata inosservata. Secondo le disposizioni del nuovo decreto firmato dal premier Giuseppe Conte, “sale gioco e sale scommesse” dovranno chiudere anticipatamente, alle 21.00. Questo significa che il Casinò de la Valée di Saint-Vincent dovrà chiudere da oggi, lunedì 19, tutti i reparti all’ora stabilita. Per “contromisura” il Casinò ha deciso di anticipare l’orario di apertura della sala slot dalle 10.00 alle 8.00 e quello delle altre sale dalle 15.40 alle 15.00.

PressGiochi