Nuovo accordo per StarCasinò: sbarcano i giochi di Hacksaw Gaming

StarCasinò amplia ulteriormente l’experience di gioco dando il benvenuto a un nuovo provider: Hacksaw Gaming, noto agli appassionati per le sue funzioni e tematiche innovative, oltre a sistemi di gioco personalizzabili e grafiche 3D mozzafiato. Un’importante novità per il mercato italiano poiché esclusiva di pochissimi player del settore.

Da oggi fino al 21 gennaio, grazie alla piattaforma di Betsson Group, sarà possibile giocare a Wanted Dead Or A Wild – una delle slot più famose di Hacksaw, con 3 modalità bonus acquistabili e vincite fino a 12.500x – e tentare la fortuna su altre 10 slot con una special promo di lancio che prevede un bonus cashback del 100% sulla perdita netta accumulata durante il periodo promozionale. Gli altri giochi su cui è attiva la promo sono: Hand Of Anubis, Gladiator Legends, Outlaws Inc., Hop N Pop, Joker Bombs, Stack em, The Bowery Boys, Toshi Video Club, Aztec Twist e Cubes.

“L’arrivo di Hacksaw conferma la nostra volontà di rendere StarCasinò un punto di riferimento per tutti gli appassionati di giochi online attraverso un’offerta sempre più innovativa, ampia e ingaggiante. Nel 2022 abbiamo infatti introdotto ben 1130 nuovi giochi e portato 7 nuovi provider internazionali ottenendo un tasso di engagement e fidelizzazione sempre più alto, e contraddistinto da segno più, verso gli utenti che scelgono la nostra piattaforma. Una mission in cui continuiamo a credere e che porteremo avanti anche per tutto il 2023” – ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

Gabrielle Star, CCO di Hacksaw Gaming, ha aggiunto: “È stato fantastico vedere quanto i nostri giochi siano richiesti e apprezzati in Italia. È stato l’ultimo Paese in cui abbiamo iniziato a operare e oggi annunciamo l’espansione con StarCasinò dopo appena un mese dal lancio in questo mercato: è un momento di orgoglio! Non vediamo l’ora di consolidare questa partnership e di rendere l’Italia la prossima grande cosa per Hacksaw Gaming”.

Da sempre vicino ai suoi utenti, StarCasinò garantisce elevati standard di sicurezza e di protezione dei dati personali, metodi di pagamento di ultima generazione e un servizio clienti sempre attivo per rispondere a tutte le domande dei giocatori. Grazie a un’offerta unica del suo genere, il brand si classifica tra i top player del settore.

PressGiochi