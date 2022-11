Nuovo accordo in Brasile tra Pragmatic Play e la piattaforma NGX

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, ha firmato un accordo per integrare i propri contenuti sulla piattaforma NGX nel proficuo mercato brasiliano.

Sulla scia del processo di espansione attuato da Pragmatic Play in Brasile, i contenuti di slot, Live Casino e sport virtuali saranno ora disponibili per NGX, un’affermata realtà di casinò online che offre i titoli più amati dai giocatori.

Saranno presto disponibili titoli di slot come le novità Happy Hooves™, Striking Hot 5™ e il pluripremiato Gates of Olympus™, insieme a una vasta scelta di prodotti di spicco di Live Casino come Sweet Bonanza CandyLand e Mega Wheel. Verranno resi disponibili anche titoli di sport virtuali come il Fantacalcio e le corse di cavalli e levrieri, offrendo un pacchetto completo di contenuti multi-prodotto.

Il Brasile continua a offrire a Pragmatic Play ottime opportunità commerciali e rappresenta un territorio cruciale nella sua strategia di crescita in America Latina.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations presso Pragmatic Play, ha affermato: “La piattaforma NGX offre la prospettiva di attrarre nuovi operatori e giocatori importanti. Siamo quindi felici di firmare questo accordo. Rendere disponibile il nostro catalogo di prodotti di qualità per il maggior numero possibile di giocatori nei mercati regolamentati è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi di crescita e NGX ci consente di fare proprio questo”.

Il rappresentante di NGX ha dichiarato: “La varietà dell’offerta di intrattenimento di Pragmatic Play non conosce rivali, pertanto questa partnership rappresenta per noi un passo in avanti significativo. Avere una piattaforma importante richiede i giusti contenuti per completarla e siamo soddisfatti che questo accordo ci darà esattamente ciò di cui abbiamo bisogno”.

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino, Sport Virtuali e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

