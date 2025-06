Nuove uscite su StarCasinò: slot epiche, calcio e ritmo urbano animano la fine di giugno

Dal 23 al 25 giugno 2025, StarCasinò si prepara ad accendere l’estate con quattro nuovi titoli di altissimo livello, pronti a conquistare i giocatori grazie a esperienze immersive, funzionalità all’avanguardia e un’esclusiva assoluta che non mancherà di farsi notare.

Si parte lunedì 23 giugno con il lancio in esclusiva di Reign Of Rome, una creazione firmata Hacksaw Gaming. Ambientata nei fasti dell’antica Roma, la slot offre un viaggio tra imperatori e legioni, in un mix di grafica d’impatto e meccaniche innovative che promettono premi degni di un vero trionfo. L’atmosfera epica e il gameplay ricco di sorprese rendono questa esclusiva uno degli appuntamenti più attesi del mese.

Martedì 24 giugno si continua con una giornata ricca di novità, con due titoli molto diversi tra loro ma accomunati dall’originalità delle proposte. Da un lato torna uno dei personaggi più iconici di NetEnt con Jack Hammer 3, il terzo capitolo della saga che vede protagonista il celebre detective in un’ambientazione noir dai tratti vintage. Tra inseguimenti e colpi di scena, la slot mantiene vivo il fascino delle grafiche a fumetto e delle dinamiche classiche, ma arricchite da nuove funzionalità.

Sempre il 24 giugno arriva anche Allenatore Nel Pallone – Missione Brasile, nuovo titolo firmato Giocaonline che unisce l’ironia di un grande classico del cinema italiano all’atmosfera vibrante del calcio internazionale. Tra scenari brasiliani, azioni rocambolesche e spirito sportivo, la slot strizza l’occhio sia agli appassionati di pallone che agli amanti delle emozioni vintage.

A chiudere la settimana, mercoledì 25 giugno, c’è Henry The Ape, la nuova proposta di Push Gaming. Questa slot ad alta energia porta in scena un simpatico gorilla con la passione per l’hip-hop, protagonista di un titolo esplosivo, ricco di ritmo e di sorprese. Con meccaniche innovative come i simboli giganti, le funzioni bonus imprevedibili e un potenziale di vincita elevatissimo, Henry The Ape si annuncia come un’esperienza di gioco adrenalinica e fuori dagli schemi, capace di lasciare il segno.

PressGiochi