Nuove regole sulle ricariche dei conti gioco: ADMIRAL Pay è l’unica soluzione con ricariche e prelievo vincite in contanti nei PVR

30 Aprile 2026 - 16:23
A partire dal 13 maggio entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dai protocolli ADM in materia di ricariche in contanti dei conti di gioco online effettuate presso i Punti
A partire dal 13 maggio entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dai protocolli ADM in materia di ricariche in contanti dei conti di gioco online effettuate presso i Punti Vendita Ricariche (PVR). Le nuove regole introducono un limite settimanale alle ricariche in contanti o tramite strumenti non tracciabili, con l’obiettivo di rafforzare i presidi di sicurezza, trasparenza e tutela del giocatore.
I punti chiave delle nuove disposizioni ADM
In base ai nuovi protocolli:
Admiral Pay: una soluzione completa e distintiva
In questo nuovo contesto regolatorio, ADMIRAL Pay si conferma come la soluzione più completa sul mercato, grazie a un modello unico che affianca depositi e prelievi di vincite tramite la stessa rete fisica.
ADMIRAL Pay è infatti l’unico servizio che consente non solo la ricarica del conto di gioco, ma anche il prelievo delle vincite, offrendo ai giocatori un’esperienza semplice, sicura e integrata.
Inoltre, attraverso Admiral Pay è possibile:
ADMIRAL Pay continuerà a collaborare con operatori, PVR e istituzioni, investendo in soluzioni che coniughino innovazione, rispetto della normativa e tutela del consumatore, offrendo al mercato strumenti sempre più evoluti e sostenibili.
Admiral Pay. La sicurezza dei pagamenti, oggi più che mai.
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