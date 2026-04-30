Newsletter

30 Aprile 2026 - 16:23

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Nuove regole sulle ricariche dei conti gioco: ADMIRAL Pay è l’unica soluzione con ricariche e prelievo vincite in contanti nei PVR

A partire dal 13 maggio entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dai protocolli ADM in materia di ricariche in contanti dei conti di gioco online effettuate presso i Punti

30 Aprile 2026

Share the post "Nuove regole sulle ricariche dei conti gioco: ADMIRAL Pay è l’unica soluzione con ricariche e prelievo vincite in contanti nei PVR"

Stampa pagina

A partire dal 13 maggio entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dai protocolli ADM in materia di ricariche in contanti dei conti di gioco online effettuate presso i Punti Vendita Ricariche (PVR). Le nuove regole introducono un limite settimanale alle ricariche in contanti o tramite strumenti non tracciabili, con l’obiettivo di rafforzare i presidi di sicurezza, trasparenza e tutela del giocatore.

I punti chiave delle nuove disposizioni ADM

In base ai nuovi protocolli:

  • Limite settimanale: sarà consentito un massimo di 100 euro a settimana per singolo conto di gioco.
  • Ambito di applicazione: il limite riguarda esclusivamente le ricariche effettuate presso PVR fisici tramite contanti o strumenti non tracciabili.
  • Restano esclusi dal perimetro del limite gli strumenti di pagamento tracciabili e digitali, nel rispetto della normativa vigente.

Admiral Pay: una soluzione completa e distintiva

In questo nuovo contesto regolatorio, ADMIRAL Pay si conferma come la soluzione più completa sul mercato, grazie a un modello unico che affianca depositi e prelievi di vincite tramite la stessa rete fisica.

ADMIRAL Pay è infatti l’unico servizio che consente non solo la ricarica del conto di gioco, ma anche il prelievo delle vincite, offrendo ai giocatori un’esperienza semplice, sicura e integrata.

Inoltre, attraverso Admiral Pay è possibile:

  • depositare e prelevare fino a 5.000 euro in contanti, nel pieno rispetto delle regole di tracciabilità e delle procedure ADM;
  • utilizzare un sistema progettato per garantire controllo, affidabilità e conformità normativa;
  • contare su una rete capillare e su processi chiari sia per gli esercenti sia per gli utenti finali.

ADMIRAL Pay continuerà a collaborare con operatori, PVR e istituzioni, investendo in soluzioni che coniughino innovazione, rispetto della normativa e tutela del consumatore, offrendo al mercato strumenti sempre più evoluti e sostenibili.

Admiral Pay. La sicurezza dei pagamenti, oggi più che mai.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Nuove regole sulle ricariche dei conti gioco: ADMIRAL Pay è l’unica soluzione con ricariche e prelievo vincite in contanti nei PVR

UIF, nel secondo semestre del 2025 lo 0,9% delle segnalazioni antiriciclaggio arriva da attività di gioco

Francia: il Médiateur des jeux pubblica il rapporto 2025, 1856 richieste e boom delle controversie sulle scommesse sportive

La MGA pubblica un avviso su diversi URL non autorizzati

Crotone: controlli nelle sale giochi, elevate sanzioni fino a 5.000 euro

UK, Angus (Gambling Commission): “Il mercato resta stabile, ma il contesto regolatorio e fiscale sta cambiando rapidamente”

Cina, nel primo trimestre del 2026 le vendite delle lotterie si attestano a $211,1 mld

Malta Gaming Authority avvia una consultazione mirata sul potenziamento del Recognition Notice Framework

SuperEnalotto: pensionato destina tutta la vincita ad un progetto per i cani

Il Parlamento Ue pensa a un prelievo su giochi e scommesse per il bilancio 2028-2034

Casinò Sanremo, dal 1° al 12 maggio tornano l’Italian Poker Open e l’European Poker Open

Il TAR Lazio annulla la licenza di una sala VLT di Viterbo: decisiva l’assenza di continuità aziendale

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter