Nuove regole sulle ricariche dei conti gioco: ADMIRAL Pay è l’unica soluzione con ricariche e prelievo vincite in contanti nei PVR

A partire dal 13 maggio entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dai protocolli ADM in materia di ricariche in contanti dei conti di gioco online effettuate presso i Punti Vendita Ricariche (PVR). Le nuove regole introducono un limite settimanale alle ricariche in contanti o tramite strumenti non tracciabili, con l’obiettivo di rafforzare i presidi di sicurezza, trasparenza e tutela del giocatore.

I punti chiave delle nuove disposizioni ADM

In base ai nuovi protocolli:

Limite settimanale: sarà consentito un massimo di 100 euro a settimana per singolo conto di gioco.

Ambito di applicazione: il l imite riguarda esclusivamente le ricariche effettuate presso PVR fisici tramite contanti o strumenti non tracciabili.

tramite contanti o strumenti non tracciabili. Restano esclusi dal perimetro del limite gli strumenti di pagamento tracciabili e digitali, nel rispetto della normativa vigente.

Admiral Pay: una soluzione completa e distintiva

In questo nuovo contesto regolatorio, ADMIRAL Pay si conferma come la soluzione più completa sul mercato, grazie a un modello unico che affianca depositi e prelievi di vincite tramite la stessa rete fisica.

ADMIRAL Pay è infatti l’unico servizio che consente non solo la ricarica del conto di gioco, ma anche il prelievo delle vincite, offrendo ai giocatori un’esperienza semplice, sicura e integrata.

Inoltre, attraverso Admiral Pay è possibile:

depositare e prelevare fino a 5.000 euro in contanti , nel pieno rispetto delle regole di tracciabilità e delle procedure ADM;

, nel pieno rispetto delle regole di tracciabilità e delle procedure ADM; utilizzare un sistema progettato per garantire controllo, affidabilità e conformità normativa;

contare su una rete capillare e su processi chiari sia per gli esercenti sia per gli utenti finali.

ADMIRAL Pay continuerà a collaborare con operatori, PVR e istituzioni, investendo in soluzioni che coniughino innovazione, rispetto della normativa e tutela del consumatore, offrendo al mercato strumenti sempre più evoluti e sostenibili.

Admiral Pay. La sicurezza dei pagamenti, oggi più che mai.

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