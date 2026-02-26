Newsletter

26 Febbraio 2026

Nuove regole per i congegni: parte il confronto tecnico tra ADM, Sogei e Associazioni

As.Tro informa i propri iscritti che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha formalizzato il calendario dei prossimi incontri del Tavolo tecnico ADM–Sogei, dedicato alla definizione delle nuove regole tecniche

26 Febbraio 2026

As.Tro informa i propri iscritti che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha formalizzato il calendario dei prossimi incontri del Tavolo tecnico ADM–Sogei, dedicato alla definizione delle nuove regole tecniche che caratterizzeranno i futuri congegni da intrattenimento.

Il primo incontro è previsto per il 4 marzo, in modalità da remoto, e segna l’avvio operativo di un percorso di confronto tecnico che accompagnerà la fase di implementazione delle nuove specifiche regolatorie sui nuovi congegni.

As.Tro parteciperà ai lavori con una delegazione di tecnici qualificati, individuati all’interno del proprio Tavolo Tecnico, con l’obiettivo di garantire un contributo competente, strutturato e coerente con le esigenze della filiera.

L’apertura di un confronto strutturato tra Amministrazione, Sogei e Associazioni di categoria rappresenta, pertanto, un passaggio di particolare rilievo per il riordino del comparto: si tratta di un momento fondamentale per accompagnare il settore verso il nuovo assetto delineato dal percorso di riordino, garantendo equilibrio tra esigenze di controllo pubblico, sostenibilità industriale e stabilità del mercato.

As.Tro continuerà ad aggiornare tempestivamente i propri iscritti sugli sviluppi dei lavori nella consapevolezza che la qualità del confronto tecnico rappresenti una condizione essenziale per costruire regole efficaci, sostenibili e coerenti con il futuro del comparto.

 

PressGiochi

Fonte immagine: AIGEN

banner articolo interno


PressGiochi

