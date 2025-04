Nuove regole, nuovi nodi: tutte le sfide del settore in questa edizione di PressGiochi MAG

E’ online da oggi. A partire da domani, 1° maggio, arriva in distribuzione il nuovo numero di PressGiochi MAG. Un’edizione imperdibile, che si inserisce in un momento cruciale per il

E’ online da oggi. A partire da domani, 1° maggio, arriva in distribuzione il nuovo numero di PressGiochi MAG. Un’edizione imperdibile, che si inserisce in un momento cruciale per il settore del gioco pubblico, con il riordino normativo ormai alle porte e tanti fronti ancora aperti che attendono risposte definitive.

Maggio sarà un mese chiave: il conto alla rovescia per dire addio al sistema delle proroghe è ufficialmente iniziato? Se vanno avanti le procedure per il rilascio della nuova concessione del gioco del Lotto, per il gioco a distanza, entro il 30 maggio i candidati dovranno presentare domanda per partecipare alla gara, ma prima ancora, sarà il Tar del Lazio a pronunciarsi sulla legittimità del bando stesso. Una tappa decisiva, determinante per il futuro dell’intero comparto.

Intanto il Consiglio di Stato ha congelato l’Albo dei punti vendita ricarica fino al prossimo dicembre, un passaggio fondamentale per i nuovi concessionari in vista delle future convenzioni. Anche su questo fronte non mancano le incertezze da sciogliere.

Ma maggio potrebbe riservare un’altra svolta importante: è infatti atteso l’avvio della consultazione pubblica dell’Agcom per la revisione delle linee guida sul Decreto Dignità. Dal 2018 il divieto di pubblicità sul gioco pubblico ha generato più dubbi che benefici. Nessuno studio ha mai confermato i suoi effetti positivi sulla tutela del giocatore. Ora, finalmente, si apre uno spiraglio per una regolamentazione più aderente alla realtà e alle esigenze concrete del settore.

Oltre all’attualità normativa, questo numero di PressGiochi MAG punta i riflettori anche sulle tendenze di gioco. Abbiamo analizzato i titoli più apprezzati dagli utenti, con un focus speciale su due fenomeni in crescita: i crash games e i tap games. Il crash gambling, in particolare, è ormai un pilastro dell’offerta di gioco online, con una presenza capillare tra gli operatori italiani ed esteri.

E per chi ama guardare oltre i confini, inauguriamo una nuova rubrica dedicata alle normative del gioco nel mondo. Si parte con un viaggio inedito… direttamente dalle Hawaii!

Come sempre, troverai approfondimenti su casinò, amusement, poker, lotterie, scommesse e molto altro ancora.

Il nuovo numero è pronto: non ti resta che sfogliarlo!

