Nuove emozioni su StarCasinò: slot in arrivo, tra esclusive e grandi classici

Giugno continua a sorprendere su StarCasinò con una nuova settimana di novità imperdibili per tutti gli amanti delle slot online. Dal 16 al 19 giugno 2025, arrivano quattro nuovi titoli, tra cui una esclusiva assoluta, pronti a regalare emozioni forti, grafiche d’impatto e meccaniche di gioco coinvolgenti.

Dal 16 giugno si parte con il lancio in esclusiva di Devils Catch, firmata Games Global. Questa slot ad alta volatilità porta i giocatori in un mondo sottomarino oscuro, dove il diavolo in persona attende tra le profondità dell’oceano. Tra moltiplicatori infuocati, Wild dinamici e una modalità bonus ricca di colpi di scena, Devils Catch promette una discesa negli abissi tutta da vincere.

Sempre il 16 giugno arriva anche Elysian Gold, la nuova creazione di Elk Studios. Ambientata nell’antica Grecia mitologica, la slot fonde eleganza visiva e funzionalità moderne: free spins con livelli progressivi, moltiplicatori crescenti e simboli mystery rendono la slot un viaggio tra divinità e tesori nascosti.

Il 17 giugno è la volta di Eagle Storm, l’ultimo titolo di Blueprint Gaming. Ispirata alla potenza e alla spiritualità della cultura nativa americana, questa slot unisce atmosfere suggestive a una struttura Megaways che garantisce migliaia di modi per vincere. Tra respin, expanding wilds e bonus inaspettati, l’esperienza si annuncia carica di energia e colpi di scena.

Si chiude in grande il 19 giugno con Immortal Romance: Vein of Gold, il ritorno dell’amatissima saga vampiresca di Games Global. Con una nuova modalità Vein of Gold e una colonna sonora avvolgente, questa edizione espande l’universo narrativo della serie, introducendo nuove funzioni, giri gratuiti e la possibilità di sbloccare i segreti nascosti del castello. Un must per i fan del gioco originale e una novità imperdibile per chi ama le storie dark e romantiche.

