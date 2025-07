Nuove emozioni in sala con i titoli AWP e VLT firmati Nazionale Elettronica

C’è qualcosa di nuovo che brilla nelle sale da gioco italiane. Con l’estate 2025, Nazionale Elettronica presenta quattro nuovi titoli destinati a lasciare il segno nel comparto AWP e VLT. Si tratta delle suite multigioco Terry Green e Terry Black, e dei titoli per videolottery Inca Treasure e Super Black Link: un poker d’assi che arricchisce l’offerta dell’azienda e rinnova il modo di intendere l’intrattenimento legale, puntando su design accattivante, contenuti diversificati e infrastrutture tecniche all’avanguardia.

Sul fronte AWP, Terry Green e Terry Black offrono due esperienze complementari, entrambe pensate per soddisfare il pubblico più esigente. Ogni suite include sei giochi e si possono acquistare utilizzando indifferentemente sia hardware G640S che MAX2: tecnologie potenti e affidabili che supportano cicli a 28.000 partite, assicurando fluidità, sicurezza e alte prestazioni visive. È il connubio ideale tra meccanica solida e creatività grafica.

Terry Green è un’esplosione di ambientazioni e suggestioni visive. Dai colori vivaci di Super Jumbo Extreme, pensato per coinvolgere anche con puntate accessibili, alle sfide più intense di Golden Egg, ogni gioco è costruito per sorprendere. China Collect e Mexican Hot Tacos offrono viaggi tematici tra culture e sapori con il bonus molto accattivante del collect, mentre Super Color e Super Black Link aggiungono ritmo e imprevedibilità alla sessione che, con i nuovissimi bonus link, mantengono alta la tensione fino all’ultima giocata.

Terry Black, invece, esplora atmosfere più intense e scenari inediti. Buffalo Legend trasporta il giocatore nella natura selvaggia, Chicken Eggs gioca sul registro dell’ironia, Firebell accende l’adrenalina con un impianto sonoro e visivo d’impatto, mentre Rich Diamonds introduce un universo prezioso di bonus e colpi di scena. Anche qui ritroviamo Super Color e Super Black Link, a fare da trait d’union tra le due suite e a rafforzare il senso di continuità per i giocatori abituali.

Per il segmento VLT, dopo i successi di Wild Tiger e Money Frog, a completare il lancio estivo, Nazionale Elettronica presenta Inca Treasure e Super Black Link, disponibili su piattaforme di rilievo come Inspired, Next e Ares. In particolare, Inca Treasure sta già registrando ottime performance, con l’accattivante bonus del Tucano e confermando la capacità dell’azienda di intercettare gusti e tendenze del mercato. Super Black Link, con il suo approccio multipiattaforma, rafforza ulteriormente la coerenza dell’offerta complessiva.

Con queste novità, Nazionale Elettronica consolida la propria visione: investire in contenuti di valore, differenziare l’esperienza di gioco e offrire prodotti tecnologicamente evoluti ma intuitivi. Una strategia chiara, che guarda all’innovazione senza perdere di vista il giocatore, protagonista di ogni nuova avventura in sala.

