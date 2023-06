Nuove date per EXPOJOC: 7 e 8 novembre al The Westin Hotel di Valencia

Nuove date per la celebrazione dell’evento di EXPOJOC. Il 7 e 8 novembre, presso l’hotel The Westin nella capitale del Turia. EXPOJOC è sponsorizzato dalle associazioni valenciane EJUVA, GREBIN, ALEBIN

Nuove date per la celebrazione dell’evento di EXPOJOC. Il 7 e 8 novembre, presso l’hotel The Westin nella capitale del Turia. EXPOJOC è sponsorizzato dalle associazioni valenciane EJUVA, GREBIN, ALEBIN e ASVOMAR, nonché da aziende leader come Zitro.

EXPOJOC servirà da preambolo affinché i nuovi regolatori possano conoscere meglio il settore e possano avviare contatti con i suoi massimi rappresentanti.

