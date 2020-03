Nuova Zelanda, dopo la chiusura dei casinò arriva quella per le lotterie

Dopo aver annunciato la chiusura di tutti i casinò come parte delle misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus nel paese, ora è il momento di chiudere tutte le lotterie. Da giovedì tutti gli sportelli Lotto di farmacie, caseifici, distributori di benzina e supermercati saranno chiusi con vendite e prelievi trasferiti online. Il sorteggio fisico verrà sostituito da risultati generati dal computer. “La nostra priorità in questo periodo è proteggere la sicurezza e il benessere dei nostri clienti, membri del team, rivenditori e tutti i neozelandesi”, dichiara l’amministratore delegato di Lotto Chris Lynn in una nota. Lo stesso aggiunge: “Siamo abituati a eseguire disegni generati dal computer in quanto vengono regolarmente eseguiti in questo modo per Keno e Bullseye”. I premi non potranno essere richiesti di persona, quindi i vincitori dovranno attendere fino alla riapertura dei negozi.