Nuova Zelanda, chiudono tutti i casinò a causa della diffusione del Coronavirus

In Nuova Zelanda, il governo ha adottato misure per combattere il Coronavirus e ha aumentato il livello di allerta da 2 a 4. Tutte le attività commerciali saranno chiuse da mezzanotte di mercoledì, ad eccezione dei servizi essenziali, e questa decisione include tutti i casinò. Dopo l’annuncio, SkyCity ha immediatamente chiuso tutti i casinò e le strutture di intrattenimento della Nuova Zelanda ad Auckland, Hamilton e Queenstown. Gli hotel di Auckland rimarranno temporaneamente aperti per accogliere gli ospiti che soggiornano attualmente. Le azioni di SkyCity, l’unico operatore di casinò quotato della Nuova Zelanda, sono ora scese a $1,59, il suo punto più basso in due anni, insieme ad Air New Zealand che è emerso dalla sua negoziazione ieri a $ 1,54. La Nuova Zelanda sta cercando di evitare la diffusione del COVID-19. La scorsa settimana, le autorità hanno chiuso i confini, fatta eccezione per i partner e figli di cittadini o residenti della Nuova Zelanda. Secondo Asian Gaming Brief, il governo ha anche annunciato ulteriore assistenza alle imprese con sussidi salariali che coprono ora tutte le imprese e che i funzionari stanno lavorando con le banche per sviluppare un sistema di garanzia dei prestiti. La Reserve Bank ha avviato un importante programma di allentamento quantitativo per garantire che vi sia abbondanza di credito disponibile.

