Nuova Zelanda, a luglio 2026 sarà avviato il processo di concessione delle licenze per i casinò online

Il governo neozelandese ha annunciato che inizierà il processo di concessione delle licenze per i casinò online nel luglio 2026. Il calendario è stato confermato dal Dipartimento degli Affari Interni (DIA) mentre i legislatori portano l’Online Casino Gambling Bill verso le sue fasi finali in Parlamento.

Il proposto Online Casino Gambling Bill, che ha superato la prima lettura nel luglio 2025, dovrebbe essere approvato definitivamente a maggio, dopo la seconda lettura in Parlamento. Una volta superata questa fase, il disegno di legge passerà in commissione per essere esaminato e poi sottoposto alla terza lettura.

La Nuova Zelanda si prepara così a riformare il settore dei casinò online con l’introduzione di un nuovo regime di licenze per l’iGaming, con l’obiettivo di portare sotto rigoroso controllo nazionale un mercato che finora è rimasto in gran parte non regolamentato.

La legge introdurrà un sistema strutturato di licenze in tre fasi, con un limite massimo di 15 operatori, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la supervisione e ridurre il flusso di oltre 750 milioni di dollari neozelandesi (circa 442 milioni di dollari USA) all’anno verso piattaforme offshore.

Gli operatori saranno invitati a presentare manifestazioni di interesse entro una finestra di uno o due mesi. Successivamente si terrà una gara competitiva per l’assegnazione delle licenze, che dovrebbe durare fino a due mesi, durante la quale gli operatori qualificati faranno offerte per ottenere uno dei posti limitati. I vincitori passeranno quindi alla fase di domanda completa, durante la quale saranno sottoposti a controlli regolatori dettagliati incentrati su stabilità finanziaria, tutela dei consumatori e integrità operativa.

Le licenze saranno inizialmente concesse per un periodo massimo di tre anni, con possibilità di rinnovo subordinata al continuo rispetto delle normative. Il DIA ha fissato una scadenza rigida al 1° dicembre 2026 per la presentazione delle domande. Ha dichiarato che “i fornitori devono cessare di offrire servizi di casinò online in Nuova Zelanda se non hanno presentato domanda di licenza” a partire da tale data. Gli operatori non conformi rischiano sanzioni fino a 5 milioni di dollari neozelandesi e l’espulsione dal mercato.

I principali operatori del settore hanno già manifestato interesse. SkyCity Entertainment Group spera di diventare uno dei leader del mercato, mentre Entain ha dichiarato l’ambizione di ottenere più licenze che coprano casinò, scommesse sportive e prodotti di corse, basandosi sulla sua partnership a lungo termine con TAB New Zealand.

