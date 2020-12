Nuova udienza per il fallimento del Casinò di Campione fissata per il 18 dicembre

Venerdì 18 dicembre, alle 14, ci sarà l’udienza dall’stanza di fallimento della Casinò Campione d’Italia spa. Con i tempi fissati per la nuova udienza c’è il rischio che la Casinò Campione d’Italia spa non possa essere in grado di presentare un nuovo piano di ristrutturazione del debito. Alla società di gestione del casinò dell’enclave i giudici civili di Como (relatore Marco Mancini) ha concesso un ”termine sino al 17 dicembre 2020 per il deposito di memorie scritte”.

In vista di queste scadenze – riporta laregione.ch – si susseguono gli incontri fra il Comune, la Casinò Campione d’Italia e i rispettivi avvocati. È insomma una corsa contro il tempo per arrivare al 18 dicembre con argomentazioni solide in grado di convincere i giudici a concedere un congruo tempo per preparare un piano economico e industriale che per quanto è dato sapere a grandi linee già esiste. utto ciò va comunque a scontrarsi con l’istanza della Procura di Como, firmata da Nicola Parente e Pasquale Addesso. Nella rinnovata richiesta di fallimento gli inquirenti, oltre a chiedere un urgente pronunciamento del Tribunale (richiesta accolta) ”per evitare l’aggravarsi della già rilevante situazione debitoria del soggetto fallendo” (come possano aumentare i debiti di una società chiusa da due anni non è dato sapere) e per evitare ”il depauperamento del patrimonio”, chiedono anche la ”nomina di un amministratore giudiziario”. Una partita difficilissima, la cui posta in palio è il futuro dell’enclave.

