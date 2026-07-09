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Nuova stretta di Google sui prediction market: Chrome Web Store vieta le estensioni con denaro reale a partire dal 1°agosto

Google ha deciso di inasprire le regole del Chrome Web Store introducendo un divieto esplicito per le estensioni che consentono l’accesso ai prediction market con transazioni in denaro reale. La

09 Luglio 2026

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Google ha deciso di inasprire le regole del Chrome Web Store introducendo un divieto esplicito per le estensioni che consentono l’accesso ai prediction market con transazioni in denaro reale. La misura, annunciata nell’aggiornamento delle Developer Program Policies, entrerà in vigore il 1° agosto 2026 e rappresenta un nuovo passo nella crescente attenzione verso un settore sempre più al centro del dibattito normativo.

Nella nota pubblicata sul blog Chrome for Developers, Google chiarisce che “non sono consentite estensioni che facilitano o consentono transazioni con denaro reale su risultati predittivi”.

Gli sviluppatori avranno tempo fino al 1° agosto 2026 per adeguarsi alle nuove disposizioni. Successivamente, le estensioni non conformi potranno essere rimosse dal Chrome Web Store o essere oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il nuovo regolamento non vieta i prediction market in quanto tali, ma impedisce la distribuzione attraverso il Chrome Web Store di strumenti che permettono agli utenti di accedere o effettuare operazioni economiche su queste piattaforme direttamente dal browser.

La decisione riguarda quindi un importante canale di distribuzione per le estensioni dedicate ai mercati predittivi, senza incidere direttamente sull’attività delle piattaforme.

 

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