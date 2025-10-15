Nuova straordinaria vincita su Quigioco.it: giocatore vince 125.100 euro con il Game Show Live ‘Crazy Time’

Un fortunato utente ha ottenuto una vincita complessiva di 125.100 €, partecipando al celebre game show live ‘Crazy Time’ sviluppato dal prestigioso provider Evolution.

Grazie a più round vincenti e all’attivazione di un bonus game spettacolare, il fortunato giocatore ha ottenuto una cifra da capogiro.

Crazy Time, ispirato alla ruota del successo “Dream Catcher”, combina intrattenimento live, grafica colorata e quattro giochi bonus ad alto potenziale: Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e Crazy Time.

Ogni round può moltiplicare le vincite grazie alla funzione Top Slot, rendendo ogni sessione unica e imprevedibile.

Il game show live di Evolution continua a essere uno dei preferiti dagli appassionati di Quigioco.it, grazie alla sua energia travolgente, alla qualità del live streaming e alle continue opportunità di vincita. Ancora una volta, Quigioco.it si conferma una piattaforma d’eccellenza per chi cerca intrattenimento sicuro, innovativo e di qualità.

PressGiochi