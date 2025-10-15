Newsletter

15 Ottobre 2025 - 21:25

Nuova straordinaria vincita su Quigioco.it: giocatore vince 125.100 euro con il Game Show Live ‘Crazy Time’

Un’altra grande vittoria illumina la piattaforma di gioco online Quigioco.it.

15 Ottobre 2025

Un fortunato utente ha ottenuto una vincita complessiva di 125.100 €, partecipando al celebre game show live ‘Crazy Time’ sviluppato dal prestigioso provider Evolution.

Grazie a più round vincenti e all’attivazione di un bonus game spettacolare, il fortunato giocatore ha ottenuto una cifra da capogiro.
Crazy Time, ispirato alla ruota del successo “Dream Catcher”, combina intrattenimento live, grafica colorata e quattro giochi bonus ad alto potenziale: Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e Crazy Time.
Ogni round può moltiplicare le vincite grazie alla funzione Top Slot, rendendo ogni sessione unica e imprevedibile.

Il game show live di Evolution continua a essere uno dei preferiti dagli appassionati di Quigioco.it, grazie alla sua energia travolgente, alla qualità del live streaming e alle continue opportunità di vincita. Ancora una volta, Quigioco.it si conferma una piattaforma d’eccellenza per chi cerca intrattenimento sicuro, innovativo e di qualità.

 

