09 Settembre 2025 - 10:21

Nuova partnership tra Netwin e Spinomenal

09 Settembre 2025

09 Settembre 2025

Netwin sigla una nuova collaborazione con il provider di giochi Spinomenal.

Spinomenal, azienda con una solida presenza internazionale attiva dal 2014, offre un ampio catalogo di titoli innovativi, caratterizzati da una grafica di alto livello, trame avvincenti e meccaniche di gioco coinvolgenti.

“L’Italia rappresenta una parte importante della nostra crescita mentre continuiamo a sviluppare le nostre operazioni in Europa. Netwin è un attore riconosciuto nel mercato e non vediamo l’ora di presentare i nostri giochi ai suoi giocatori di casinò”. – Lior Shvarz, CEO Spinomenal.

“L’integrazione dei titoli di Spinomenal nella nostra piattaforma rappresenta un passo importante. Siamo certi che i loro titoli saranno apprezzati dai nostri player e contribuiranno a consolidare il nostro ruolo di riferimento per il gioco responsabile nel mercato italiano”. – Simone Paderi, Direttore Commerciale Netwin

Grazie a questa ulteriore collaborazione, Netwin arricchisce il proprio portafoglio di giochi, sempre più diversificato e capace di soddisfare le esigenze di una customer base in continua evoluzione.

 

