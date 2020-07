Nuova partnership siglata da INTRALOT e Evolution Gaming

Evolution Gaming, fornitore leader di soluzioni di Live Casino, ha annunciato di aver siglato un accordo con il fornitore di giochi e operatore INTRALOT per fornire servizi di Live Casino a tutto il suo mercato globale.

INTRALOT ha una presenza locale ben consolidata in 44 giurisdizioni regolamentate in tutto il mondo. Questa partnership strategica sfrutterà la tecnologia all’avanguardia e l’esperienza unificata dei giocatori nelle aree geografiche per accelerare la trasformazione digitale per gli operatori di gioco e offrire un intrattenimento di gioco responsabile per i giocatori.

I servizi di Live Casino basati su Evolution sono previsti per essere introdotti in diverse operazioni di INTRALOT, mentre l’accordo porterà all’offerta della suite completa di giochi di Live Casino di Evolution, inclusa la sua crescente gamma di nuovi giochi Game Show, come Crazy Time, Mega Ball e Lightning Roulette.

Sebastian Johannisson, Chief Commercial Officer di Evolution, ha dichiarato: “Siamo lieti e onorati di collaborare con INTRALOT, uno dei principali protagonisti nel mondo dei giochi”.

Nikos Nikolakopoulos, Executive VP, Group CCO presso INTRALOT, ha commentato: “Siamo sempre impegnati a costruire un solido set di partner strategici per offrire un’esperienza eccezionale ai nostri clienti. Evolution Gaming è un membro fidato del nostro ecosistema di terze parti e non vediamo l’ora di lanciare questa partnership su molti mercati online in tutto il mondo”.

PressGiochi