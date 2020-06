Nuova partnership siglata da Gaming Innovation Group con Qlik

Gaming Innovation Group (GiG) ha rinnovato la partnership con il fornitore di business intelligence Qlik. Questa partnership consente a GiG di offrire una business intelligence (BI) migliorata attraverso la piattaforma di dati in tempo reale GiG Data. La piattaforma dati di prossima generazione di GiG è progettata per rispondere alle esigenze di dati critici degli operatori fornendo una piattaforma in tempo reale, conforme, sicura e self-service. La piattaforma dati di GiG può essere integrata con la piattaforma di gestione dell’account giocatore o con qualsiasi soluzione di terze parti. L’introduzione di una migliore visualizzazione dei dati consentirà ai partner di GiG di analizzare visivamente le loro informazioni dettagliate in tempo reale tramite la dashboard self-service. GiG ha condotto ricerche approfondite sugli strumenti di visualizzazione dei dati, che vanno dalle opzioni open source a quelle standard per garantire che la selezione soddisfi al meglio le esigenze in termini di dati dei partner. Qlik è stato selezionato in base alla semplice consegna del dashboard interattivo e al processo diretto di integrazione sicura nella piattaforma GiG. Le soluzioni di Qlik completano la piattaforma dati di GiG migliorando la business intelligence self-service guidata dagli utenti, che consente agli operatori di prendere decisioni migliori e creare un business iGaming basato sui dati.

Chris Armes, Chief Information Officer di GiG, ha dichiarato: “Siamo felici di aver collaborato con Qlik per la visualizzazione dei dati nella nostra piattaforma . Nel processo di selezione, è stato evidente che Qlik rispecchia l’impegno di GiG per l’eccellenza dei dati, la collaborazione ci consente di soddisfare al meglio le esigenze di business intelligence dei nostri partner”.

Rosagrazia Bombini, Vice Presidente Area EMEA OEM di Qlik, commenta: “Gaming Innovation Group da anni offre soluzioni innovative di iGaming ai propri clienti. Siamo lieti che abbia scelto di collaborare con Qlik per integrare Qlik Sense® nella loro piattaforma di dati di prossima generazione, in modo da fornire informazioni dettagliate in tempo reale e quindi consentire ai clienti di prendere decisioni aziendali che siano realmente basate sui dati”.

