Nuova identità visiva per i giochi Lottoitalia: Brightstar rinnova Lotto, 10eLotto e MillionDAY insieme a Newlink Italy

A seguito dell’avvio della nuova concessione per la gestione del Gioco del Lotto e dei giochi numerici a quota fissa, in essere da Novembre 2025 e valida per i prossimi

A seguito dell’avvio della nuova concessione per la gestione del Gioco del Lotto e dei giochi numerici a quota fissa, in essere da Novembre 2025 e valida per i prossimi nove anni, Brightstar ha avviato l’aggiornamento dell’identità visiva della famiglia dei giochi Lottoitalia.

L’intervento ha riguardato l’universo dei giochi che compongono l’offerta – Il Gioco del Lotto, 10eLotto e MillionDAY – i cui loghi sono stati rivisti alla luce del nuovo posizionamento strategico. Il lavoro si è concentrato su una semplificazione formale che rende i segni più leggeri e immediati, con un linguaggio visivo coerente, riconoscibile e in grado di dialogare con le nuove generazioni di giocatori.

La nuova identità, rinnovata, contemporanea e sistemica, è stata pensata per accompagnare l’evoluzione dei servizi e delle piattaforme digitali, rafforzando al tempo stesso il legame storico con il territorio e con la rete dei punti vendita, elementi centrali dell’esperienza di gioco.

“Il Lotto è da sempre parte integrante della tradizione e della storia del nostro Paese” ha dichiarato Giuseppina Scuriatti, Vice President Customer Experience di Brightstar. – “Intervenire sulla sua identità ha significato lavorare su un patrimonio collettivo e condiviso che ha attraversato generazioni, per portarlo nel suo prossimo futuro”.

Il progetto grafico parte e ruota attorno al vortice, elemento distintivo e segno ricorrente nei loghi dei giochi numerici a quota fissa. Ripreso e sviluppato come elemento identitario e pattern visivo, il vortice diventa il segno che attraversa l’intero sistema grafico, esprimendo movimento, continuità e dinamismo.

Oltre al vortice, la nuova identità presenta due ulteriori asset: una font primaria comune a tutti i giochi della famiglia e il classico cerchio arancione, da sempre elemento caratterizzane Il Gioco del Lotto e 10eLotto, che viene per la prima volta esteso anche a MillionDAY. Ed è proprio dal cerchio arancione che prende forma la costruzione delle nuove opzioni di gioco.

Un ulteriore intervento ha riguardato la palette cromatica, con colori primari che, per la prima volta, sono presenti in modo coerente e trasversale su tutti e tre i giochi, rafforzando l’unitarietà del sistema.

“Insieme all’azienda, abbiamo lavorato con cura e attenzione per dare maggiore coerenza e unitarietà alla famiglia, progettando un sistema grafico più contemporaneo, e mantenendo la riconoscibilità dei tre giochi amati da milioni di persone”, ha detto Jack Blanga, VP Executive Creative Director e Partner di Newlink Italy.

Il progetto è stato sviluppato da Newlink Italy, che già da anni collabora con Brightstar. La progettazione ha riguardato loghi, linee guida e sviluppo sui materiali cartacei e digitali, oltre a un video di presentazione della nuova identità, curato con il supporto di Mezzostudio.

Il nuovo sistema di identità visiva è già stato adottato per il design del brand dei nuovi giochi della famiglia Lottoitalia, FAI3 e FAI4, lanciati in Italia il 18 marzo, a conferma della solidità e della flessibilità del modello, pensato per supportare fin da subito l’evoluzione e l’ampliamento dell’offerta.

“Questa nuova identità visiva ci ha permesso di creare i nuovi brand FAI3 e FAI4, immediatamente riconoscibili, coerenti con la famiglia Lottoitalia e pronti per essere accolti dai giocatori”, ha commentato Laura Feliziani, Head of Brand & Communication di Brightstar.

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